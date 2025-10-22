Генштаб звітує про ураження 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1337 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 21 жовтня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 22 жовтня 2025 року
Орієнтовні втрати противника:
особовий склад — ≈ 1 133 250 (+ 1 050 за добу);
танки — 11 280 (+ 2);
бойові броньовані машини — 23 447 (+ 11);
артилерійські системи — 33 914 (+ 12);
РСЗВ — 1 524;
засоби ППО — 1 229;
літаки — 428;
гелікоптери — 346;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 72 760 (+ 160);
крилаті ракети — 3 864;
кораблі/катери — 28;
підводні човни — 1;
автомобільна та паливна техніка — 65 122 (+ 96);
спеціальна техніка — 3 981 (+ 1).
За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.
