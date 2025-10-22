Генштаб звітує про ураження 5 районів зосередження армії РФ
Генштаб звітує про ураження 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1337 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 21 жовтня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 22 жовтня 2025 року

Орієнтовні втрати противника:

  • особовий склад — ≈ 1 133 250 (+ 1 050 за добу);

  • танки — 11 280 (+ 2);

  • бойові броньовані машини — 23 447 (+ 11);

  • артилерійські системи — 33 914 (+ 12);

  • РСЗВ — 1 524;

  • засоби ППО — 1 229;

  • літаки — 428;

  • гелікоптери — 346;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 72 760 (+ 160);

  • крилаті ракети — 3 864;

  • кораблі/катери — 28;

  • підводні човни — 1;

  • автомобільна та паливна техніка — 65 122 (+ 96);

  • спеціальна техніка — 3 981 (+ 1).

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.

