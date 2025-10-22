Сили оборони успішно уразили заводи РФ у Мордовії та Дагестані

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про реалізацію нових операцій Силами оборони України. Йдеться про потужні атаки на російський завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод, що знаходяться на території країни-агресорки Росії.

Українські воїни дістають до Мордовії та Дагестану

Нові операції були проведені з метою зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

У межах їхньої реалізації Сили оборони України атакували одразу кілька стратегічних об’єктів на території ворога.

Так, під удар потрапив Саранський механічний завод у республіці Мордовія — там прогриміла серія потужних вибухів.

Що важливо розуміти, він займається виробництвом протипіхотних інженерних боєприпасів та комплектів мінування, детонаторів до боєприпасів та вузлів ініціювання.

Також українські воїни успішно влучили к Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан.

Згідно з останніми даними, уражена одна з установок переробки на території підприємства.

Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн. Поширити

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, результати ураження наразі уточнюється й будуть оголошені згодом.