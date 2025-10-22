Сили оборони успішно уразили заводи РФ у Мордовії та Дагестані
Сили оборони успішно уразили заводи РФ у Мордовії та Дагестані

Генштаб ЗСУ
Українські воїни дістають до Мордовії та Дагестану

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про реалізацію нових операцій Силами оборони України. Йдеться про потужні атаки на російський завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод, що знаходяться на території країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • На території Саранського механічного завод пролунали потужні вибухи.
  • Також ціллю атаки був Махачкалінський нафтопереробний завод.

Українські воїни дістають до Мордовії та Дагестану

Нові операції були проведені з метою зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

У межах їхньої реалізації Сили оборони України атакували одразу кілька стратегічних об’єктів на території ворога.

Так, під удар потрапив Саранський механічний завод у республіці Мордовія — там прогриміла серія потужних вибухів.

Що важливо розуміти, він займається виробництвом протипіхотних інженерних боєприпасів та комплектів мінування, детонаторів до боєприпасів та вузлів ініціювання.

Також українські воїни успішно влучили к Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан.

Згідно з останніми даними, уражена одна з установок переробки на території підприємства.

Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, результати ураження наразі уточнюється й будуть оголошені згодом.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні! — йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку
ЗСУ
ППО знешкодила 333 дронів та 16 ракет під час комбінованого удару РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Малюк показав нове покоління дронів Sea Baby — фото та відео
СБУ
Оновлені дрони Sea Baby уже виконують свою роботу

