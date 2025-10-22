Сили оборони успішно уразили заводи РФ у Мордовії та Дагестані

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про реалізацію нових операцій Силами оборони України. Йдеться про потужні атаки на російський завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод, що знаходяться на території країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- На території Саранського механічного завод пролунали потужні вибухи.
- Також ціллю атаки був Махачкалінський нафтопереробний завод.
Українські воїни дістають до Мордовії та Дагестану
Нові операції були проведені з метою зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.
У межах їхньої реалізації Сили оборони України атакували одразу кілька стратегічних об’єктів на території ворога.
Так, під удар потрапив Саранський механічний завод у республіці Мордовія — там прогриміла серія потужних вибухів.
Що важливо розуміти, він займається виробництвом протипіхотних інженерних боєприпасів та комплектів мінування, детонаторів до боєприпасів та вузлів ініціювання.
Також українські воїни успішно влучили к Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан.
Згідно з останніми даними, уражена одна з установок переробки на території підприємства.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, результати ураження наразі уточнюється й будуть оголошені згодом.
