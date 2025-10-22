Малюк показав нове покоління дронів Sea Baby — фото та відео

22 жовтня Служба безпеки України представила нове покоління морських безекіпажних платформ “Sea Baby”. Що важливо розуміти, вони вже пройшли випробування під час успішних місій у Чорному морі, до прикладу, були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року.
Головні тези:
- СБУ постійно розробляє й інші зразки новітнього озброєння.
- Ба більше, вже успішно застосовує їх у Чорному морі.
Оновлені дрони Sea Baby уже виконують свою роботу
З заявою з цього приводу виступив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
За його словами, саме українські дрони змогли змінити розклад сил на Чорному морі й довести свою результативність.
Як повідомив бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич («Хантер»), у межах останньої операції для ураження Кримського мосту були використані саме «морські малюки».
Вони доставили до потрібної точки вибухівку. Нею й були підірвані опори цієї незаконної споруди.
Варто звернути увагу на те, що нові модифікації «Sea Baby» створені за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24.
Окрім того, наголошується що оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, а також мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.
Що важливо розуміти, саме СБУ є ідеологом нового типу морської війни.
Вона реалізовує одне з ключових завдань українського лідера Володимира Зеленського — нейтралізувати російський військово-морський чорноморський флот.
