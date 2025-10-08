СБУ затримала чотирьох диверсантів російських спецслужб — підпалювали об'єкти "Укрзалізниці"

Служба безпеки затримала ще чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури у різних регіонах України.

СБУ затримала чотирьох підпалювачів об’єктів “Укрзалізниці”

За матеріалами справи, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ РФ, коли шукали «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від країни-агресора кожен з агентів отримав підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув’язнення.

Так, у Черкаській області «по гарячих слідах» викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла, які за інструкцією ФСБ разом палили релейні шафи на місцевих коліях Укрзалізниці.

Як встановило розслідування, для фігурантів це були «контрольні» завдання перед виконанням наступного — виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту.

Під час розслідування було встановлено, що ворог також «тестував» юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону. Поширити

У Києві затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужбістів.

Задокументовано, як за вказівкою окупантів іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійний рух поїздів у столичному регіоні України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).