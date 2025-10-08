СБУ затримала чотирьох диверсантів російських спецслужб — підпалювали об'єкти "Укрзалізниці"

Служба безпеки затримала ще чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури у різних регіонах України.
Головні тези:
- Четверо агентів російських спецслужб були затримані за підпал об’єктів Укрзалізниці на території України.
- Фігуранти, які виконували завдання ФСБ РФ, виконували контрольні завдання перед підготовкою до теракту.
- Розслідування показало, що диверсанти також займались провокаційним графіті на адмінбудівлях центрального регіону.
СБУ затримала чотирьох підпалювачів об’єктів “Укрзалізниці”
За матеріалами справи, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ РФ, коли шукали «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від країни-агресора кожен з агентів отримав підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув’язнення.
Так, у Черкаській області «по гарячих слідах» викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла, які за інструкцією ФСБ разом палили релейні шафи на місцевих коліях Укрзалізниці.
Як встановило розслідування, для фігурантів це були «контрольні» завдання перед виконанням наступного — виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту.
У Києві затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужбістів.
Задокументовано, як за вказівкою окупантів іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійний рух поїздів у столичному регіоні України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта з Черкаської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-