СБУ задержала четырех диверсантов российских спецслужб — поджигали объекты "Укрзалізниці"

Служба безопасности задержала еще четырех российских агентов, которые по заказу врага занимались поджогами объектов железнодорожной инфраструктуры в разных регионах Украины.
- Четверо агентов российских спецслужб были задержаны за поджог объектов Укрзалізниці на территории Украины.
- Диверсанты выполняли контрольные задачи перед подготовкой к теракту, также занимались провокационным граффити на админзданиях в центральном регионе.
- Были разоблачены и задержаны подростки, которые согласно инструкции ФСБ участвовали в поджоге релейных шкафов на путях Укрзалізниці.
СБУ задержала четырех поджигателей объектов "Укрзалізниці"
По материалам дела фигуранты попали в поле зрения ФСБ РФ, когда искали «легкие заработки» в Телеграм-каналах. Однако вместо денег от страны-агрессора каждый из агентов получил подозрение от украинских правоохранителей и реальную перспективу тюремного заключения.
Так, в Черкасской области «по горячим следам» разоблачены три подростка в возрасте 13, 14 и 16 лет из города Смела, которые по инструкции ФСБ вместе жгли релейные шкафы на местных путях Укрзализныци.
Как установило расследование, для фигурантов это были «контрольные» задачи перед выполнением следующего — изготовить самодельное взрывное устройство (СИН) для теракта.
В Киеве задержан 36-летний гражданин соседней европейской страны, выполнявший заказ российских спецслужбистов.
Задокументировано, как по указанию окупантов иностранец поджег два шкафа входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение поездов в столичном регионе Украины.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта из Черкасской области.
