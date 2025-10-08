СБУ задержала четырех диверсантов российских спецслужб — поджигали объекты "Укрзалізниці"
СБУ задержала четырех диверсантов российских спецслужб — поджигали объекты "Укрзалізниці"

СБУ
СБУ
Служба безопасности задержала еще четырех российских агентов, которые по заказу врага занимались поджогами объектов железнодорожной инфраструктуры в разных регионах Украины.

Главные тезисы

  • Четверо агентов российских спецслужб были задержаны за поджог объектов Укрзалізниці на территории Украины.
  • Диверсанты выполняли контрольные задачи перед подготовкой к теракту, также занимались провокационным граффити на админзданиях в центральном регионе.
  • Были разоблачены и задержаны подростки, которые согласно инструкции ФСБ участвовали в поджоге релейных шкафов на путях Укрзалізниці.

СБУ задержала четырех поджигателей объектов "Укрзалізниці"

По материалам дела фигуранты попали в поле зрения ФСБ РФ, когда искали «легкие заработки» в Телеграм-каналах. Однако вместо денег от страны-агрессора каждый из агентов получил подозрение от украинских правоохранителей и реальную перспективу тюремного заключения.

Так, в Черкасской области «по горячим следам» разоблачены три подростка в возрасте 13, 14 и 16 лет из города Смела, которые по инструкции ФСБ вместе жгли релейные шкафы на местных путях Укрзализныци.

Как установило расследование, для фигурантов это были «контрольные» задачи перед выполнением следующего — изготовить самодельное взрывное устройство (СИН) для теракта.

В ходе расследования было установлено, что враг также тестировал юношей, поручив им наносить провокационные граффити на стены админзданий центрального региона.

В Киеве задержан 36-летний гражданин соседней европейской страны, выполнявший заказ российских спецслужбистов.

Задокументировано, как по указанию окупантов иностранец поджег два шкафа входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение поездов в столичном регионе Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта из Черкасской области.

