Малюк показал новое поколение дронов Sea Baby — фото и видео
Украина
Малюк показал новое поколение дронов Sea Baby — фото и видео

СБУ
Обновленные дроны Sea Baby уже выполняют свою работу
22 октября Служба безопасности Украины представила новое поколение морских безэкипажных платформ Sea Baby. Что важно понимать, они уже прошли испытания во время успешных миссий в Черном море, например, были привлечены к третьему поражению Крымского моста, которое произошло 3 июня 2025 года.

Главные тезисы

  • СБУ постоянно разрабатывает и другие образцы новейшего вооружения.
  • Более того, уже успешно применяет их в Черном море.

Обновленные дроны Sea Baby уже выполняют свою работу

С заявлением по этому поводу выступил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

По его словам, именно украинские дроны смогли изменить расклад сил на Черном море и доказать свою результативность.

Новое поколение «Sea Baby» — еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и дальше. Враг почувствует всю мощь наших технологических разработок.

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ генерал-лейтенант

Как сообщил бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич («Хантер»), в рамках последней операции по поражению Крымского моста были использованы именно «морские малыши».

Они доставили в нужную точку взрывчатку. Ею и были подорваны опоры этого незаконного сооружения.

Стоит обратить внимание на то, что новые модификации Sea Baby созданы за средства, которые собрали украинцы на фандрейзинговой платформе UNITED24.

Кроме того, указано, что обновленные дроны способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, а также получили усиленные двигатели и современную систему навигации.

Команда разработчиков СБУ продемонстрировала два дрона с разным оружием. Первый — оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей. Второй переносит тяжелое вооружение: 10-зарядную ракетную систему залпового огня «Град».

Что важно понимать, именно СБУ является идеологом нового типа морской войны.

Она реализует одну из ключевых задач украинского лидера Владимира Зеленского — нейтрализовать российский военно-морской черноморский флот.

