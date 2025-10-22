Коли Швеція почне постачання Україні винищувачів Gripen — відповідь Крістерссона

Україна отримає від Швеції перші винищувачі Gripen протягом трьох років. Про це шведський прем'єр Ульф Крістерссон заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.
Головні тези:
- Угода між Швецією та Україною передбачає постачання 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E.
- Літак Gripen E є багатоцільовим та може виконувати завдання як у повітрі, так і на землі та у морі.
- Системи радіоелектронної боротьби та радар AESA Raven ES-05 надають Gripen E перевагу у боротьбі з ворожими літаками та засобами ППО.
Шведські винищувачі Gripen для України: що відомо
Він наголосив, що Україна отримає нове покоління, яке нещодавно було представлено у Швеції. Розгортання виробництва цих літаків лише починається.
Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E — їх виробництво вже почалося. Загалом на це буде потрібно близько 10-15 років.
Крістерссон наголосив, що Швеція і Україна вже підписали меморандум про наміри. Така кількість винищувачів у два рази перевищить найбільший на сьогодні обсяг продажів Швеції.
Під час візиту до Швеції український лідер Володимир Зеленський наголосив, що шведські винищувачі є одними з найкращих у світі.
Gripen E (Saab JAS 39E) — сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів.
Винищувач розроблено з урахуванням роботи в умовах обмеженої інфраструктури — він може злітати з коротких смуг, у тому числі з тимчасових майданчиків чи автодоріг.
Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.
