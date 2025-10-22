Коли Швеція почне постачання Україні винищувачів Gripen — відповідь Крістерссона
Коли Швеція почне постачання Україні винищувачів Gripen — відповідь Крістерссона

Україна отримає від Швеції перші винищувачі Gripen протягом трьох років. Про це шведський прем'єр Ульф Крістерссон заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.

Головні тези:

  • Угода між Швецією та Україною передбачає постачання 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E.
  • Літак Gripen E є багатоцільовим та може виконувати завдання як у повітрі, так і на землі та у морі.
  • Системи радіоелектронної боротьби та радар AESA Raven ES-05 надають Gripen E перевагу у боротьбі з ворожими літаками та засобами ППО.

Шведські винищувачі Gripen для України: що відомо

Він наголосив, що Україна отримає нове покоління, яке нещодавно було представлено у Швеції. Розгортання виробництва цих літаків лише починається.

Тому говоримо десь про три роки — це те, коли ми зможемо почати постачання. І ми не можемо поставити усі 150 літаків однією партією. Протягом наступних трьох років будуть можливі постачання.

Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E — їх виробництво вже почалося. Загалом на це буде потрібно близько 10-15 років.

Крістерссон наголосив, що Швеція і Україна вже підписали меморандум про наміри. Така кількість винищувачів у два рази перевищить найбільший на сьогодні обсяг продажів Швеції.

Під час візиту до Швеції український лідер Володимир Зеленський наголосив, що шведські винищувачі є одними з найкращих у світі.

Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen — це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання засобів, маневру, того, як це використовувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Gripen E (Saab JAS 39E) — сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів.

Винищувач розроблено з урахуванням роботи в умовах обмеженої інфраструктури — він може злітати з коротких смуг, у тому числі з тимчасових майданчиків чи автодоріг.

Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.

Шведський літак також здатен завдавати ударів західними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км. Це надає йому перевагу над більшістю російських літаків.

