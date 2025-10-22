Когда Швеция начнет поставку Украине истребителей Gripen — ответ Кристерссона

Украина получит от Швеции первые истребители Gripen в течение трех лет. Об этом шведский премьер Ульф Кристерссон заявил во время общения с журналистами в Швеции.

Шведские истребители Gripen для Украины: что известно

Он отметил, что Украина получит новое поколение, которое недавно было представлено в Швеции. Развертывание производства этих самолетов только начинается.

Поэтому говорим где-то три года — это то, когда мы сможем начать поставки. И мы не можем поставить все 150 самолетов одной партии. В течение следующих трех лет будут возможны поставки. Поделиться

Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E — их производство уже началось. В общем, на это потребуется около 10-15 лет.

Кристерссон подчеркнул, что Швеция и Украина уже подписали меморандум о намерениях. Такое количество истребителей в два раза превысит наибольший на сегодняшний день объем продаж Швеции.

Во время визита в Швецию украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что шведские истребители являются одними из лучших в мире.

Я не хочу раскрывать все детали относительно наших шагов, но для нашей армии Gripen — это приоритет. Вот почему мы их избрали. Это вопрос средств, маневра, того, как это использовать. Владимир Зеленский Президент Украины

Gripen E (Saab JAS 39E) — современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.

Истребитель разработан с учетом работы в условиях ограниченной инфраструктуры — он может взлетать с коротких полос, в том числе с временных площадок или автодорог.

Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать враждебным истребителям и средствам ПВО.