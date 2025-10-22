Когда Швеция начнет поставку Украине истребителей Gripen — ответ Кристерссона

Украина получит от Швеции первые истребители Gripen в течение трех лет. Об этом шведский премьер Ульф Кристерссон заявил во время общения с журналистами в Швеции.
Главные тезисы
- Швеция начнет поставку 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E в Украину в течение трех лет, что откроет новые возможности для украинской армии.
- Истребитель Gripen E обладает многоцелевыми возможностями и высокой эффективностью в борьбе как в воздухе, так и на земле и в море.
- Системы радиоэлектронной борьбы и радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать враждебным истребителям и средствам ПВО.
Шведские истребители Gripen для Украины: что известно
Он отметил, что Украина получит новое поколение, которое недавно было представлено в Швеции. Развертывание производства этих самолетов только начинается.
Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E — их производство уже началось. В общем, на это потребуется около 10-15 лет.
Кристерссон подчеркнул, что Швеция и Украина уже подписали меморандум о намерениях. Такое количество истребителей в два раза превысит наибольший на сегодняшний день объем продаж Швеции.
Во время визита в Швецию украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что шведские истребители являются одними из лучших в мире.
Gripen E (Saab JAS 39E) — современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.
Истребитель разработан с учетом работы в условиях ограниченной инфраструктуры — он может взлетать с коротких полос, в том числе с временных площадок или автодорог.
Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать враждебным истребителям и средствам ПВО.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-