РФ атакувала Україну 7 ракетами та 130 дронами

Протягом ночі 3-4 листопада армія РФ завдавала ударів по мирних українських містах та селах однією балістичною ракетою Іскандер-М, шістьма зенітними керованими ракетами С-300, а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Повітряний напад росіян розпочався ще о 20:00 3 листопада.
Ракети та дрони летіли із Ростовської та Курської областей РФ, а також із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
Варто зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
