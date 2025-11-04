РФ атакувала Україну 7 ракетами та 130 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 7 ракетами та 130 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
РФ атакувала Україну 7 ракетами та 130 дронами
Read in English

Протягом ночі 3-4 листопада армія РФ завдавала ударів по мирних українських містах та селах однією балістичною ракетою Іскандер-М, шістьма зенітними керованими ракетами С-300, а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Ворожі цілі збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Повітряний напад росіян розпочався ще о 20:00 3 листопада.

Ракети та дрони летіли із Ростовської та Курської областей РФ, а також із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Варто зазначити, що близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
