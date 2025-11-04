Нова "бавовна" в Росії: горять нафтові підприємства й електропідстанція — відео

Уночі 4 листопада відбулася масована атака українських ударних дронів на Волгоградську область РФ, внаслідок чого почалася пожежа на електропідстанції. Ба більше, безпілотники успішно уразили відразу 2 нафтові підприємства в російському Кстово.
Головні тези:
- У Стерлітамаку після вибуху пошкоджено місцевий нафтохімічний завод.
- Глава Башкортостану підтвердив, що вибух на Стерлітамакському нафтохімічному заводі стався через атаку дронів.
Дрони знову атакують Росію — які наслідки
Уночі мешканці російського Кстово Нижньогородської області почали панікувати через серію гучних вибухів.
Згодом у соцмережі опублікували відео пожежі.
Після детального аналізу кадрів стало зрозуміло, що під удар дронів потрапило села Новолікеєво.
Вогонь вирує в південно-східній частині промзони, де розташовані відразу 2 нафтові підприємства — "СИБУР-Кстово" і "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Що важливо розуміти, вони розташовані максимально близько одне до одного.
Окрім того, наголошується, що саме "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — це один з провідних НПЗ РФ.
Насамперед йдеться про забезпечення Московського регіону, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні-агресорці.
Варто також зазначити, що до столиці РФ бензин з Нижньогородського НПЗ надходить трубопроводом.
Також вночі 4 листопада влада РФ офіційно підтвердила факт "масованої атаки" ударних дронів на Волгоградську область РФ — вказано, що почалася пожежа на електропідстанції "Фроловська".
Окрім того, мешканці Стерлітамака (Башкортостан) заявили, що чули гучні вибухи.
Як стало відомо згодом, вибух прогримів на Стерлітамакському нафтохімічному заводі, частково зруйновано цех водовідчистки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-