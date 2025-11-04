Нова "бавовна" в Росії: горять нафтові підприємства й електропідстанція — відео

Уночі 4 листопада відбулася масована атака українських ударних дронів на Волгоградську область РФ, внаслідок чого почалася пожежа на електропідстанції. Ба більше, безпілотники успішно уразили відразу 2 нафтові підприємства в російському Кстово.

Дрони знову атакують Росію — які наслідки

Уночі мешканці російського Кстово Нижньогородської області почали панікувати через серію гучних вибухів.

Згодом у соцмережі опублікували відео пожежі.

Після детального аналізу кадрів стало зрозуміло, що під удар дронів потрапило села Новолікеєво.

Вогонь вирує в південно-східній частині промзони, де розташовані відразу 2 нафтові підприємства — "СИБУР-Кстово" і "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Що важливо розуміти, вони розташовані максимально близько одне до одного.

Окрім того, наголошується, що саме "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — це один з провідних НПЗ РФ.

Насамперед йдеться про забезпечення Московського регіону, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні-агресорці.

Варто також зазначити, що до столиці РФ бензин з Нижньогородського НПЗ надходить трубопроводом.

Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтебітуми, парафіни тощо. Поширити

Також вночі 4 листопада влада РФ офіційно підтвердила факт "масованої атаки" ударних дронів на Волгоградську область РФ — вказано, що почалася пожежа на електропідстанції "Фроловська".

Окрім того, мешканці Стерлітамака (Башкортостан) заявили, що чули гучні вибухи.

Як стало відомо згодом, вибух прогримів на Стерлітамакському нафтохімічному заводі, частково зруйновано цех водовідчистки.