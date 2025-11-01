Війна з Росією неминуча. У НАТО заявили про початок "Фази нуль"

Дедалі більше військових НАТО схиляються до думки, що війна з Росією неминуча. Саме тому керівництво Альянсу активно готується до різних сценаріїв розвитку подій. Також в блоці переконані, що “Фаза нуль” в цьому потенційному конфлікті вже розпочалася.
Головні тези:
- Реорганізація російських військових округів вказує на підготовку до війни з НАТО.
- Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО вже представив концепцію оборони.
НАТО готується до війни з Росією
Поки Росія веде загарбницьку війну проти України — її вторгнення на територію Альянсу залишається малоймовірним.
Однак після завершення бойових дій — ця загроза суттєво зросте.
Чи не найбільше членів Альянсу непокоїть реорганізація деяких російських військових округів.
Що важливо розуміти, ця реформа де-факто забезпечить збільшення присутності російських військ на кордонах з країнами НАТО.
На ці важливі зміни звернув увагу глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.
За словами останнього, ці підрозділи швидко перекидаються на український фрнт після одного-двох тижнів навчання для ведення бойових дій, однак рано чи пізно вони повернуться.
