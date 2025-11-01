Війна з Росією неминуча. У НАТО заявили про початок "Фази нуль"

Дедалі більше військових НАТО схиляються до думки, що війна з Росією неминуча. Саме тому керівництво Альянсу активно готується до різних сценаріїв розвитку подій. Також в блоці переконані, що “Фаза нуль” в цьому потенційному конфлікті вже розпочалася.

НАТО готується до війни з Росією

Поки Росія веде загарбницьку війну проти України — її вторгнення на територію Альянсу залишається малоймовірним.

Однак після завершення бойових дій — ця загроза суттєво зросте.

Ми вже перебуваємо у "Фазі нуль" — повідомив журналістам колишній високопоставлений генерал НАТО. Поширити

Чи не найбільше членів Альянсу непокоїть реорганізація деяких російських військових округів.

Що важливо розуміти, ця реформа де-факто забезпечить збільшення присутності російських військ на кордонах з країнами НАТО.

На ці важливі зміни звернув увагу глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За словами останнього, ці підрозділи швидко перекидаються на український фрнт після одного-двох тижнів навчання для ведення бойових дій, однак рано чи пізно вони повернуться.