Война с Россией неизбежна. В НАТО заявили о начале "Фазы ноль"
Категория
Мир
Дата публикации

Война с Россией неизбежна. В НАТО заявили о начале "Фазы ноль"

НАТО готовится к войне с Россией
Читати українською
Источник:  Welt

Все больше военных НАТО склоняются к мнению, что война с Россией неизбежна. Именно поэтому руководство НАТО активно готовится к разным сценариям развития событий. Также в блоке убеждены, что “Фаза нуль” в этом потенциальном конфликте уже началась.

Главные тезисы

  • Реорганизация российских военных округов указывает на подготовку к войне с НАТО.
  • Верховный главнокомандующий ОВС НАТО уже представил концепцию обороны.

НАТО готовится к войне с Россией

Пока Россия ведет захватническую войну против Украины — ее вторжение на территорию Альянса остается маловероятным.

Однако после завершения боевых действий эта угроза существенно возрастет.

Мы уже находимся в "Фазе ноль" — сообщил журналистам бывший высокопоставленный генерал НАТО.

Больше всего членов Альянса беспокоит реорганизация некоторых российских военных округов.

Что важно понимать, эта реформа де-факто обеспечит увеличение присутствия российских войск на границах со странами НАТО.

На эти важные изменения обратил внимание глава Служба внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

По словам последнего, эти подразделения быстро перебрасываются на украинский фронт после одной-двух недель обучения для ведения боевых действий, однако рано или поздно они вернутся.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Т. Донахью девять дней назад в Брюсселе представил военным представителям 32 государств-членов НАТО комплексную концепцию обороны ("Концепция линии сдерживания на восточном фланге") объемом 4400 страниц.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы ГУР экстренно высадились в Покровске — видео
Спецназ ГУР уже в Покровске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР подорвало нефтепродуктопровод в Московской области — видео
ГУР
Новая операция ГУР на Московщине - как это было
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
4 района сосредоточения армии РФ попали под удары Украины
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?