Война с Россией неизбежна. В НАТО заявили о начале "Фазы ноль"

Все больше военных НАТО склоняются к мнению, что война с Россией неизбежна. Именно поэтому руководство НАТО активно готовится к разным сценариям развития событий. Также в блоке убеждены, что “Фаза нуль” в этом потенциальном конфликте уже началась.

НАТО готовится к войне с Россией

Пока Россия ведет захватническую войну против Украины — ее вторжение на территорию Альянса остается маловероятным.

Однако после завершения боевых действий эта угроза существенно возрастет.

Мы уже находимся в "Фазе ноль" — сообщил журналистам бывший высокопоставленный генерал НАТО. Поделиться

Больше всего членов Альянса беспокоит реорганизация некоторых российских военных округов.

Что важно понимать, эта реформа де-факто обеспечит увеличение присутствия российских войск на границах со странами НАТО.

На эти важные изменения обратил внимание глава Служба внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

По словам последнего, эти подразделения быстро перебрасываются на украинский фронт после одной-двух недель обучения для ведения боевых действий, однако рано или поздно они вернутся.