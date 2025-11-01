Спецназовцы ГУР экстренно высадились в Покровске — видео

Согласно данным инсайдеров информационного агентства Reuters, в начале текущей недели в Покровск Донецкой области безотлагательно были отправлены спецназовцы Главного управления разведки Украины. Главная их задача – стабилизация ситуации на фоне прорыва российских окупантов в город.
Главные тезисы
- Журналисты опубликовали видео, на котором можно увидеть старт операции.
- Ситуация в Покровске сейчас очень сложная, возле города сосредоточено 170 000 солдат РФ.
Спецназ ГУР уже в Покровске
По словам анонимных источников, руководит важной операцией непосредственно начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.
По мнению журналистов, эта операция является еще одним подтверждением того, что Украина настроена серьезно бороться за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе.
Инсайдер СМИ в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ подтвердил, что спецназ ГУР несколько дней назад высадился на вертолете Black Hawk в рамках операции, которую было тяжело провести из-за большого количества вражеских дронов.
При просмотре видео можно рассмотреть, как минимум 10 военнослужащих выбегают из вертолета на поле боя.
Накануне украинский лидер Владимир Владимир Зеленский официально подтвердил, что ситуация в Покровске, где наступают российские захватчики, сложная, ведь там сконцентрировано 170 тысяч вражеских войск.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-