Спецназовцы ГУР экстренно высадились в Покровске — видео

Согласно данным инсайдеров информационного агентства Reuters, в начале текущей недели в Покровск Донецкой области безотлагательно были отправлены спецназовцы Главного управления разведки Украины. Главная их задача – стабилизация ситуации на фоне прорыва российских окупантов в город.

Спецназ ГУР уже в Покровске

По словам анонимных источников, руководит важной операцией непосредственно начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Украина отправила спецподразделения для ведения боевых действий в находящейся в осаде восточной части города Покровск… — отмечает редакция Reuters. Поделиться

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

По мнению журналистов, эта операция является еще одним подтверждением того, что Украина настроена серьезно бороться за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе.

Инсайдер СМИ в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ подтвердил, что спецназ ГУР несколько дней назад высадился на вертолете Black Hawk в рамках операции, которую было тяжело провести из-за большого количества вражеских дронов.

При просмотре видео можно рассмотреть, как минимум 10 военнослужащих выбегают из вертолета на поле боя.