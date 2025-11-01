Спецназовцы ГУР экстренно высадились в Покровске — видео
Спецназовцы ГУР экстренно высадились в Покровске — видео

Спецназ ГУР уже в Покровске
Источник:  Reuters

Согласно данным инсайдеров информационного агентства Reuters, в начале текущей недели в Покровск Донецкой области безотлагательно были отправлены спецназовцы Главного управления разведки Украины. Главная их задача – стабилизация ситуации на фоне прорыва российских окупантов в город.

Главные тезисы

  • Журналисты опубликовали видео, на котором можно увидеть старт операции.
  • Ситуация в Покровске сейчас очень сложная, возле города сосредоточено 170 000 солдат РФ.

Спецназ ГУР уже в Покровске

По словам анонимных источников, руководит важной операцией непосредственно начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Украина отправила спецподразделения для ведения боевых действий в находящейся в осаде восточной части города Покровск… — отмечает редакция Reuters.

По мнению журналистов, эта операция является еще одним подтверждением того, что Украина настроена серьезно бороться за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе.

Инсайдер СМИ в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ подтвердил, что спецназ ГУР несколько дней назад высадился на вертолете Black Hawk в рамках операции, которую было тяжело провести из-за большого количества вражеских дронов.

При просмотре видео можно рассмотреть, как минимум 10 военнослужащих выбегают из вертолета на поле боя.

Накануне украинский лидер Владимир Владимир Зеленский официально подтвердил, что ситуация в Покровске, где наступают российские захватчики, сложная, ведь там сконцентрировано 170 тысяч вражеских войск.

