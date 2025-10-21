Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины
Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины

Правительство Великобритании
Трамп
Лидеры стран Европы 21 октября выступили с общим заявлением, в котором подтвердили поддержку Украины и выразили одобрение усилиям президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение боевых действий на фронте.

Главные тезисы

  • Европейские страны едины в стремлении к справедливому и продолжительному миру для Украины.
  • ЕС осуждает тактику затягивания мирных переговоров со стороны Путина.

Трамп получил поддержку со стороны ЕС

Союзники в Европе в очередной раз обратили внимание на то, что они едины в стремлении к справедливому и длительному миру, которого заслуживает украинская нация.

Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия столкновения должна стать отправной точкой для переговоров, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, официальный Брюссель остается приверженным принципу, что международные границы не могут быть изменены силой.

По словам европейских лидеров, тактика затягивания, к которой прибегает Путин, каждый раз подтверждает тот факт, что именно Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру.

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что глава Кремля ежедневно, уже много лет подряд, ежедневно выбирает террор и разрушение, а не мир.

Поэтому мы четко заявляем, что Украина должна быть в самом сильном положении — до, во время и после любого перемирия. Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир, — подчеркнули лидеры Европы.

