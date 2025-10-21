Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины

Лидеры стран Европы 21 октября выступили с общим заявлением, в котором подтвердили поддержку Украины и выразили одобрение усилиям президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение боевых действий на фронте.
Главные тезисы
- Европейские страны едины в стремлении к справедливому и продолжительному миру для Украины.
- ЕС осуждает тактику затягивания мирных переговоров со стороны Путина.
Трамп получил поддержку со стороны ЕС
Союзники в Европе в очередной раз обратили внимание на то, что они едины в стремлении к справедливому и длительному миру, которого заслуживает украинская нация.
Кроме того, официальный Брюссель остается приверженным принципу, что международные границы не могут быть изменены силой.
По словам европейских лидеров, тактика затягивания, к которой прибегает Путин, каждый раз подтверждает тот факт, что именно Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру.
Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что глава Кремля ежедневно, уже много лет подряд, ежедневно выбирает террор и разрушение, а не мир.
