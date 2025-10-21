"Вызывает отвращение". Сикорский публично пристыдил команду Орбана

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский продолжает критиковать власти Венгрии, согласившиеся принять у себя встречу российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кроме того, дипломат озвучил четкое предупреждение главе Кремля.

Сикорский намекнул на возможный арест Путина

По словам главы МИД Польши, он не может гарантировать того, что "независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, если он окажется в польском воздушном пространстве.

Таким образом, российского диктатора действительно могут доставить в Международный уголовный суд как подозреваемого в военных преступлениях против украинских детей.

Что важно понимать, с февраля 2022 г. запрет на полеты российских самолетов действует на всей территории Европейского Союза.

Именно эта неоднозначная ситуация спровоцировала дискуссии о том, по какому маршруту Путин мог бы добраться до Венгрии.

По убеждению самого Сикорского, из России в Венгрию Путин может добраться, например, через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.