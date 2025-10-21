"Вызывает отвращение". Сикорский публично пристыдил команду Орбана
"Вызывает отвращение". Сикорский публично пристыдил команду Орбана

Сикорский намекнул на возможный арест Путина
Источник:  online.ua

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский продолжает критиковать власти Венгрии, согласившиеся принять у себя встречу российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кроме того, дипломат озвучил четкое предупреждение главе Кремля.

Главные тезисы

  • Запрет на полеты российских самолетов в ЕС может усложнить маршрут Путина в Венгрию.
  • Позиция Венгрии вызывает возмущение у разных членов ЕС.

Сикорский намекнул на возможный арест Путина

По словам главы МИД Польши, он не может гарантировать того, что "независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, если он окажется в польском воздушном пространстве.

Таким образом, российского диктатора действительно могут доставить в Международный уголовный суд как подозреваемого в военных преступлениях против украинских детей.

Что важно понимать, с февраля 2022 г. запрет на полеты российских самолетов действует на всей территории Европейского Союза.

Именно эта неоднозначная ситуация спровоцировала дискуссии о том, по какому маршруту Путин мог бы добраться до Венгрии.

По убеждению самого Сикорского, из России в Венгрию Путин может добраться, например, через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.

А то, что член ЕС, еще имеющий обязательства перед Международным уголовным судом, приглашает к себе президента Путина, не только вызывает отвращение, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а что-то между Западом и Россией.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

