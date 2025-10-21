Встреча Трампа и Путина оказалась под угрозой срыва
Встреча Трампа и Путина оказалась под угрозой срыва

Путин и Трамп
Источник:  CNN

Согласно данным CNN, предстоящую на этой неделе встречу главы Госдепа США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова отложили по неизвестным причинам. Что важно понимать, это ставит под вопрос новый раунд переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Вполне возможно, встречу отложили из-за разных видений Рубио и Лаврова на завершение войны.
  • Фактически Россия не отказалась от своих циничных требований.

Состоится ли встреча Трампа и Путина

Как утверждают инсайдеры журналистов в Белом доме, переговоры Рубио и Лаврова на этой неделе отложили по меньшей мере на время.

Ранее ходили слухи о том, что потенциальной датой их встречи будет 23 октября.

Шеф американской дипломатии и скандальный российский дипломат должны были готовить новую личную встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Пока конкретные причины откладывания встречи не раскрываются.

Один из анонимных источников заявил СМИ, что это связано со слишком разными видениями Рубио и Лаврова относительно завершения российско-украинской войны.

Еще один инсайдер отметил, что последний разговор американского и российского дипломатов подтвердил, что официальная Москва особо не изменила свои максималистские требования.

Поэтому Рубио вряд ли будет рекомендовать двигать дальше планы со встречей Трампа и Путина. Собеседники издания считают, что, вероятно, госсекретарь США будет снова говорить с Лавровым на этой неделе.

