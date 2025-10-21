Встреча Трампа и Путина оказалась под угрозой срыва

Согласно данным CNN, предстоящую на этой неделе встречу главы Госдепа США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова отложили по неизвестным причинам. Что важно понимать, это ставит под вопрос новый раунд переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Вполне возможно, встречу отложили из-за разных видений Рубио и Лаврова на завершение войны.
- Фактически Россия не отказалась от своих циничных требований.
Состоится ли встреча Трампа и Путина
Как утверждают инсайдеры журналистов в Белом доме, переговоры Рубио и Лаврова на этой неделе отложили по меньшей мере на время.
Ранее ходили слухи о том, что потенциальной датой их встречи будет 23 октября.
Шеф американской дипломатии и скандальный российский дипломат должны были готовить новую личную встречу Трампа и Путина в Будапеште.
Пока конкретные причины откладывания встречи не раскрываются.
Один из анонимных источников заявил СМИ, что это связано со слишком разными видениями Рубио и Лаврова относительно завершения российско-украинской войны.
Еще один инсайдер отметил, что последний разговор американского и российского дипломатов подтвердил, что официальная Москва особо не изменила свои максималистские требования.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-