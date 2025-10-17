Путин разозлил Трампа ахинеей о Рюрике и Украине

Как удалось узнать изданию Financial Times, российский диктатор Владимир Путин розозлил президента США Дональда Трампа во время их личной встречи на Аляске. Как оказалось, американский лидер не вытерпел "исторической речи" своего визави.
Главные тезисы
- Путин отклонил соглашение Трампа о завершении войны.
- После конфликта президент США прервал встречу и отменил обсуждение экономических вопросов.
Трамп ощутил на себе последствия "эрудиции" Путина
Новыми неожиданными подробностями встречи американского лидера и российского диктатора поделились анонимные источники СМИ.
По словам инсайдеров, в новой речи Путин упомянул средневековых князях, таких как Рюрик Новгородский и Ярослав Мудрый, а также казацкого гетмана Богдана Хмельницкого.
Именно с помощью последнего он в большинстве случаев пытается доказать, что Украина и Россия якобы один народ.
Упомянутые события разворачивались после того, как президент США предложил Путину заключить соглашение по завершению войны, а также отменить санкции против РФ в обмен на прекращение огня.
Однако российский диктатор категорически отверг предложение и настоял, что война закончится только в том случае, когда Украина капитулирует и отдаст еще больше территорий на востоке.
