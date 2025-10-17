Путин разозлил Трампа ахинеей о Рюрике и Украине

Как удалось узнать изданию Financial Times, российский диктатор Владимир Путин розозлил президента США Дональда Трампа во время их личной встречи на Аляске. Как оказалось, американский лидер не вытерпел "исторической речи" своего визави.

Трамп ощутил на себе последствия "эрудиции" Путина

Новыми неожиданными подробностями встречи американского лидера и российского диктатора поделились анонимные источники СМИ.

По словам инсайдеров, в новой речи Путин упомянул средневековых князях, таких как Рюрик Новгородский и Ярослав Мудрый, а также казацкого гетмана Богдана Хмельницкого.

Именно с помощью последнего он в большинстве случаев пытается доказать, что Украина и Россия якобы один народ.

На это озадаченный Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент даже угрожал уйти. В конце концов, он сократил встречу и отменил запланированный обед, во время которого более широкие делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество. Поделиться

Упомянутые события разворачивались после того, как президент США предложил Путину заключить соглашение по завершению войны, а также отменить санкции против РФ в обмен на прекращение огня.