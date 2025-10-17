"С уважением ждем". Венгрия не собирается арестовывать Путина на встрече с Трампом

В Венгрии дали понять, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин может не бояться ареста по ордеру Международного уголовного суда (МКС), когда приедет в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Венгрия не намерена арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда на предстоящей встрече с президентом Трампом.
- Министр иностранных дел Венгрии подтвердил готовность страны принять Путина в безопасных условиях, несмотря на заявление о выходе из МКС.
- Решение Венгрии выйти из МКС вызвало озабоченность у руководства Международного уголовного суда.
Сийярто заверил, что Венгрия не будет арестовывать Путина
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами.
Он сообщил, что дата и детали встречи Трампа и Путина станут известны после того, как состоятся все предварительные разговоры между чиновниками трех стран.
При этом он дал понять, что Путин сможет без проблем въехать в Венгрию и вернуться домой.
В этом контексте следует напомнить, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он отправится в любую страну-член МКС.
А в начале апреля 2025 года Венгрия объявила о намерениях выйти из МКС во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого учреждение также выдало ордер на арест.
В ответ на это руководящий орган МКС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "озабоченность". В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МКС.
Выход Венгрии из МКС вступит в силу через год после уведомления генерального секретаря ООН. Венгрия направила такое сообщение 2 июня 2025 года.
К тому времени Венгрия остается связанной своими обязательствами перед МКС, включая исполнение ордеров на арест.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-