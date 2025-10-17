"С уважением ждем". Венгрия не собирается арестовывать Путина на встрече с Трампом
"С уважением ждем". Венгрия не собирается арестовывать Путина на встрече с Трампом

Read in English
Читати українською

В Венгрии дали понять, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин может не бояться ареста по ордеру Международного уголовного суда (МКС), когда приедет в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Венгрия не намерена арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда на предстоящей встрече с президентом Трампом.
  • Министр иностранных дел Венгрии подтвердил готовность страны принять Путина в безопасных условиях, несмотря на заявление о выходе из МКС.
  • Решение Венгрии выйти из МКС вызвало озабоченность у руководства Международного уголовного суда.

Сийярто заверил, что Венгрия не будет арестовывать Путина

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами.

Он сообщил, что дата и детали встречи Трампа и Путина станут известны после того, как состоятся все предварительные разговоры между чиновниками трех стран.

Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, так что если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь.

При этом он дал понять, что Путин сможет без проблем въехать в Венгрию и вернуться домой.

Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы предоставим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-нибудь не требуется.

В этом контексте следует напомнить, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он отправится в любую страну-член МКС.

А в начале апреля 2025 года Венгрия объявила о намерениях выйти из МКС во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого учреждение также выдало ордер на арест.

В ответ на это руководящий орган МКС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "озабоченность". В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МКС.

Выход Венгрии из МКС вступит в силу через год после уведомления генерального секретаря ООН. Венгрия направила такое сообщение 2 июня 2025 года.

К тому времени Венгрия остается связанной своими обязательствами перед МКС, включая исполнение ордеров на арест.

