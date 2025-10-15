Венгрия пострадает, если откажется от российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время своего визита в Москву.

Венгрия не собирается отказываться от российских нефти и газа

По его словам, Венгрия не примет внешнего давления, когда речь идет о решении по энергоснабжению.

В издании уточнили, что Сиярто принимал участие в форуме "Русская энергетическая неделя" во время того, как министры обороны НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить военную помощь Украине. Поделиться

Такие действия венгерского политика подчеркивают разногласия Будапешта с большинством других членов альянса по вопросу отношений с РФ.

В то же время Сийярто заявил, что национальные интересы имеют первостепенное значение для Будапешта в вопросах энергоснабжения.

Россия нас никогда не подводила. Снабжение всегда поступало... Контракты всегда выполнялись. И мой вопрос состоит только в том, почему мы должны разрывать эти отношения. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Также он подчеркнул, что РФ поставила Венгрии около 3,6 млн. тонн нефти с начала этого года и будет экспортировать от 5 млн. тонн в день до 5,5 млн. тонн в 2025 году.