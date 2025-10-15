Венгрия пострадает, если откажется от российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время своего визита в Москву.
Главные тезисы
- Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа и поддерживает надежные поставки энергоносителей из России.
- Позиция Венгрии в вопросе энергоснабжения отличается от стран-членов НАТО, и страна не собирается сдаваться под внешним давлением.
- Министр Петер Сийярто подчеркнул, что национальные интересы имеют приоритетное значение для страны в вопросах энергоснабжения, высоко оценивая долгосрочные планы поставок энергоносителей из России.
Венгрия не собирается отказываться от российских нефти и газа
По его словам, Венгрия не примет внешнего давления, когда речь идет о решении по энергоснабжению.
Такие действия венгерского политика подчеркивают разногласия Будапешта с большинством других членов альянса по вопросу отношений с РФ.
В то же время Сийярто заявил, что национальные интересы имеют первостепенное значение для Будапешта в вопросах энергоснабжения.
Также он подчеркнул, что РФ поставила Венгрии около 3,6 млн. тонн нефти с начала этого года и будет экспортировать от 5 млн. тонн в день до 5,5 млн. тонн в 2025 году.
По словам Сийярто, Венгрия планирует сохранить подобный темп в 2026 году.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-