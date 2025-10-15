Сиярто цинично похвалил Россию за надежную поставку энергоносителей
Сиярто цинично похвалил Россию за надежную поставку энергоносителей

Сиярто
Читати українською
Источник:  Reuters

Венгрия пострадает, если откажется от российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время своего визита в Москву.

Главные тезисы

  • Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа и поддерживает надежные поставки энергоносителей из России.
  • Позиция Венгрии в вопросе энергоснабжения отличается от стран-членов НАТО, и страна не собирается сдаваться под внешним давлением.
  • Министр Петер Сийярто подчеркнул, что национальные интересы имеют приоритетное значение для страны в вопросах энергоснабжения, высоко оценивая долгосрочные планы поставок энергоносителей из России.

Венгрия не собирается отказываться от российских нефти и газа

По его словам, Венгрия не примет внешнего давления, когда речь идет о решении по энергоснабжению.

В издании уточнили, что Сиярто принимал участие в форуме "Русская энергетическая неделя" во время того, как министры обороны НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить военную помощь Украине.

Такие действия венгерского политика подчеркивают разногласия Будапешта с большинством других членов альянса по вопросу отношений с РФ.

В то же время Сийярто заявил, что национальные интересы имеют первостепенное значение для Будапешта в вопросах энергоснабжения.

Россия нас никогда не подводила. Снабжение всегда поступало... Контракты всегда выполнялись. И мой вопрос состоит только в том, почему мы должны разрывать эти отношения.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Также он подчеркнул, что РФ поставила Венгрии около 3,6 млн. тонн нефти с начала этого года и будет экспортировать от 5 млн. тонн в день до 5,5 млн. тонн в 2025 году.

По словам Сийярто, Венгрия планирует сохранить подобный темп в 2026 году.

