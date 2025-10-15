Сійярто цинічно похвалив Росію за надійне постачання енергоносіїв
Сійярто цинічно похвалив Росію за надійне постачання енергоносіїв

Сійярто
Джерело:  Reuters

Угорщина постраждає, якщо відмовиться від російських енергоносіїв. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто під час свого візиту до Москви.

Головні тези:

  • Міністр Петер Сійярто підтримує надійне постачання енергоносіїв з Росії до Угорщини.
  • Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу, не дивлячись на зовнішні тиски.
  • Позиція Угорщини у питанні енергопостачання відрізняється від деяких інших країн-членів НАТО.

Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти і газу

За його словами, Угорщина не прийме зовнішнього тиску, коли йдеться про рішення щодо енергопостачання.

У виданні уточнили, що Сіярто брав участь у форумі "Російський енергетичний тиждень" під час того, як міністри оборони НАТО зустрілися у Брюсселі, аби обговорити військову допомогу Україні.

Такі дії угорського політика підкреслюють розбіжності Будапешта з більшістю інших членів альянсу щодо питання відносин з РФ.

Водночас Сійярто заявив, що національні інтереси мають першочергове значення для Будапешта в питаннях енергопостачання.

Росія нас ніколи не підводила. Постачання завжди надходили... Контракти завжди виконувалися. І моє питання полягає лише в тому, чому ми повинні розривати ці відносини.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Також він наголосив, що РФ поставила Угорщині близько 3,6 млн метричних тонн нафти з початку цього року та буде експортувати від 5 млн тонн на день до 5,5 млн тонн у 2025 році.

За словами Сійярто, Угорщина планує зберегти такий темп у 2026 році.

