Угорщина постраждає, якщо відмовиться від російських енергоносіїв. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто під час свого візиту до Москви.
Головні тези:
- Міністр Петер Сійярто підтримує надійне постачання енергоносіїв з Росії до Угорщини.
- Угорщина не планує відмовлятися від російської нафти та газу, не дивлячись на зовнішні тиски.
- Позиція Угорщини у питанні енергопостачання відрізняється від деяких інших країн-членів НАТО.
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти і газу
За його словами, Угорщина не прийме зовнішнього тиску, коли йдеться про рішення щодо енергопостачання.
Такі дії угорського політика підкреслюють розбіжності Будапешта з більшістю інших членів альянсу щодо питання відносин з РФ.
Водночас Сійярто заявив, що національні інтереси мають першочергове значення для Будапешта в питаннях енергопостачання.
Також він наголосив, що РФ поставила Угорщині близько 3,6 млн метричних тонн нафти з початку цього року та буде експортувати від 5 млн тонн на день до 5,5 млн тонн у 2025 році.
За словами Сійярто, Угорщина планує зберегти такий темп у 2026 році.
