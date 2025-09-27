Орбан і Сійярто відхрестилися від угорських дронів над Україною
Орбан і Сійярто відхрестилися від угорських дронів над Україною

Орбан

Уряд Угорщини цинічно відреагував на мапу з маршрутом польоту угорського дрона, який порушив повітряний простір України. У Будапешті мапу оголосили "фейком" та поскаржилися на "переслідування".

Головні тези:

  • Уряд Угорщини відкидає факт порушення повітряного простору України угорськими дронами, вважаючи це фейком.
  • Орбан і Сійярто агресивно реагують на осуд України, заявляючи, що без підтримки НАТО та ЄС Україна б давно розпалася.

Орбан і Сійярто накинулися на Зеленського та Сибігу

Зокрема дуже істерично відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який оголосив опубліковану мапу "фейком".

Це фейк! Не варто себе дискредитувати!

Орбан взагалі вдався до шантажу та маніпуляцій, заявляючи, що Угорщина - член НАТО та Європейського Союзу. А без підтримки з боку ЄС та НАТО Україна, мовляв, давно б "розпалася".

Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 26 вересня повідомив, що розвідувальний БпЛА Угорщини літав над Закарпаттям та шукав місця розташування оборонної промисловості. Генеральний штаб ЗСУ продемонстрував докази порушення повітряного простору України.

У відповідь на це міністерство оборони Угорщини почало брехати, що порушень не було. А жодні угорські БПЛА над Україною нібито не літали.

У той же день Зеленський пообіцяв, що наступного разу Україна відреагує на провокацію значно жорсткіше. 27 вересня під час спілкування з пресою український президент сказав, що Угорщина робить "дуже небезпечні речі, передусім для себе".

