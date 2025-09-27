Орбан и Сийярто открестились от венгерских дронов над Украиной

Правительство Венгрии цинично отреагировало на карту по маршруту полета венгерского дрона, нарушившего воздушное пространство Украины. В Будапеште карту объявили "фейком" и пожаловались на "преследование".

Орбан и Сийярто набросились на Зеленского и Сибигу

В частности, очень истерически отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, объявивший опубликованную карту "фейком".

Это фейк! Не стоит себя дискредитировать! Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

This is fake! You should not discredit yourself! https://t.co/oeJ6YmwKqQ — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 27, 2025

Орбан вообще прибег к шантажу и манипуляциям, заявляя, что Венгрия — член НАТО и Европейского Союза. А без поддержки со стороны ЕС и НАТО Украина, мол, давно бы "распалась".

Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября сообщил, что разведывательный БПЛА Венгрии летал над Закарпатьем и искал места расположения оборонной промышленности. Генеральный штаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины.

В ответ на это министерство обороны Венгрии начало лгать, что нарушений не было. А никакие венгерские БПЛА над Украиной якобы не летали.

В тот же день Зеленский пообещал, что в следующий раз Украина отреагирует на провокацию гораздо жестче. 27 сентября во время общения с прессой украинский президент сказал, что Венгрия делает "очень опасные вещи, прежде всего для себя".