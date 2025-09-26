В Генштабе подтвердили нарушение границы Украины дроном со стороны Венгрии

Над территорией Закарпатской области утром 26 сентября дважды был зафиксирован пролет дрона. Он нарушил границу Украины со стороны Венгрии.
Главные тезисы
- Генеральный штаб ВСУ подтвердил факт нарушения границы Украины дроном из Венгрии.
- Украинские военные реагировали на инцидент патрулированием воздушного пространства и использованием беспилотников.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной разведке венгерскими дронами промышленного потенциала Украины.
Дрон нарушил границу Украины со стороны Венгрии
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе отметили, что объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.
Для иллюстрации фактов нарушения государственной границы Генштаб опубликовал несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона.
Напомним, 26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах.
Президент дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.
