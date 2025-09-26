В Генштабе подтвердили нарушение границы Украины дроном со стороны Венгрии

Над территорией Закарпатской области утром 26 сентября дважды был зафиксирован пролет дрона. Он нарушил границу Украины со стороны Венгрии.

Дрон нарушил границу Украины со стороны Венгрии

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утром 26 сентября 2025 радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон. Поделиться

В Генштабе отметили, что объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

Для иллюстрации фактов нарушения государственной границы Генштаб опубликовал несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона.

С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом беспилотников типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВСУ. Поделиться

Напомним, 26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах.

Президент дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.