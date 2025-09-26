У Генштабі підтвердили порушення кордону України дроном з боку Угорщини

Над територією Закарпатської області вранці 26 вересня двічі було зафіксовано проліт дрона. Він порушив кордон України зі сторони Угорщини.
Головні тези:
- Два рази вранці 26 вересня було виявлено проліт дрона над Закарпатською областю, який порушив кордон зі сторони Угорщини.
- Генеральний штаб ЗСУ підтвердив факт порушення кордону та опублікував візуальні докази цього інциденту.
- Українські військові реагували на ситуацію шляхом патрулювання повітряного простору над прикордонними районами з використанням безпілотників.
Дрон порушив кордон України зі сторони Угорщини
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.
Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрона.
Нагадаємо, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
Президент дав завдання перевірити всі дані й негайно доповісти про зафіксовані факти.
