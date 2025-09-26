У Генштабі підтвердили порушення кордону України дроном з боку Угорщини

Над територією Закарпатської області вранці 26 вересня двічі було зафіксовано проліт дрона. Він порушив кордон України зі сторони Угорщини.

Дрон порушив кордон України зі сторони Угорщини

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкта типу дрон. Поширити

У Генштабі зазначили, що об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрона.

З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком безпілотників типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ. Поширити

Нагадаємо, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Президент дав завдання перевірити всі дані й негайно доповісти про зафіксовані факти.