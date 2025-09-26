У Генштабі підтвердили порушення кордону України дроном з боку Угорщини
У Генштабі підтвердили порушення кордону України дроном з боку Угорщини

Над територією Закарпатської області вранці 26 вересня двічі було зафіксовано проліт дрона. Він порушив кордон України зі сторони Угорщини.

Головні тези:

  • Два рази вранці 26 вересня було виявлено проліт дрона над Закарпатською областю, який порушив кордон зі сторони Угорщини.
  • Генеральний штаб ЗСУ підтвердив факт порушення кордону та опублікував візуальні докази цього інциденту.
  • Українські військові реагували на ситуацію шляхом патрулювання повітряного простору над прикордонними районами з використанням безпілотників.

Дрон порушив кордон України зі сторони Угорщини

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкта типу дрон.

У Генштабі зазначили, що об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрона.

З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком безпілотників типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Президент дав завдання перевірити всі дані й негайно доповісти про зафіксовані факти.

