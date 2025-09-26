"Бачить привидів". Сійярто нахабно відреагував на заяву Зеленського щодо угорських дронів над Україною

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у хамській манері відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну, яку оприлюднив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Головні тези:
- Петер Сійярто відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну, яку оприлюднив президент Володимир Зеленський.
- Президент Зеленський доручив перевірити всі наявні дані про дрони та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
- Данська влада тимчасово закрила два найбільші аеропорти після вторгнення дронів у небо, оголосивши це гібридною атакою.
Сійярто відкинув проникнення дронів Угорщини в Україну
Зеленський додав, що доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".
Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти 24 вересня два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.
