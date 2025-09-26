"Бачить привидів". Сійярто нахабно відреагував на заяву Зеленського щодо угорських дронів над Україною
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у хамській манері відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну, яку оприлюднив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головні тези:

  • Петер Сійярто відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну, яку оприлюднив президент Володимир Зеленський.
  • Президент Зеленський доручив перевірити всі наявні дані про дрони та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
  • Данська влада тимчасово закрила два найбільші аеропорти після вторгнення дронів у небо, оголосивши це гібридною атакою.

Сійярто відкинув проникнення дронів Угорщини в Україну

26 вересня Зеленський сказав, що головнокомандувач ЗСУ доповів йому про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

Зеленський додав, що доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів.

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти 24 вересня два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

22 вересня через вторгнення дронів довелося також закривати аеропорти Копенгагена й Осло, що спричинило скасування рейсів та залишило тисячі пасажирів у терміналах.

