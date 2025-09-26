"Стіна дронів". Україна готова приєднатися до європейського проєкту

Україна готова взяти участь у європейському оборонному проєкті створення "Стіни дронів", який повинен захищати Європу від загрози російських ударних безпілотників.
Головні тези:
- Україна готова приєднатися до європейського оборонного проєкту «Стіна дронів» для захисту Європи від російських безпілотників.
- Міністр оборони України підтвердив готовність країни взяти активну участь у створенні «Стіни дронів» та надавати технічну допомогу з підготовки груп спеціалістів.
- Українські виробники безпілотників є одними з найкращих у світі, тому український досвід і технології стануть важливим внеском у проєкт.
Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, під час обговорення проєкту на засіданні 26 вересня сторони зосередилися на конкретних кроках реалізації задуму. "Стіна дронів" повинна створити "принципово нову оборонну екосистему в Європі" — а Україна готова стати її частиною.
Внеском України стануть досвід збиття російських дронів та участь у проєкті українських виробників безпілотників, оскільки українські розробки зараз одні з найкращих у світі.
Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут — ключова.
Зазначимо, планувалося, що на засіданні 26 вересня запросять лише сім прикордонних держав Євросоюзу — Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Болгарію. Також на засіданні були присутні представники НАТО та України.
