"Стіна дронів". Україна готова приєднатися до європейського проєкту
Категорія
Україна
Дата публікації

"Стіна дронів". Україна готова приєднатися до європейського проєкту

Денис Шмигаль
Шмигаль

Україна готова взяти участь у європейському оборонному проєкті створення "Стіни дронів", який повинен захищати Європу від загрози російських ударних безпілотників.

Головні тези:

  • Україна готова приєднатися до європейського оборонного проєкту «Стіна дронів» для захисту Європи від російських безпілотників.
  • Міністр оборони України підтвердив готовність країни взяти активну участь у створенні «Стіни дронів» та надавати технічну допомогу з підготовки груп спеціалістів.
  • Українські виробники безпілотників є одними з найкращих у світі, тому український досвід і технології стануть важливим внеском у проєкт.

Україна готова приєднатися до участі у “Стіні дронів”

Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

За словами Шмигаля, під час обговорення проєкту на засіданні 26 вересня сторони зосередилися на конкретних кроках реалізації задуму. "Стіна дронів" повинна створити "принципово нову оборонну екосистему в Європі" — а Україна готова стати її частиною.

Розраховуємо на підписання спільної з нашими партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів".

Внеском України стануть досвід збиття російських дронів та участь у проєкті українських виробників безпілотників, оскільки українські розробки зараз одні з найкращих у світі.

Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут — ключова.

Зазначимо, планувалося, що на засіданні 26 вересня запросять лише сім прикордонних держав Євросоюзу — Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Болгарію. Також на засіданні були присутні представники НАТО та України.

Несподівано до першого обговорення щодо "Стіни дронів" вирішила приєднатися Словаччина. А 26 вересня стало відомо, що в обговоренні взяла участь також Угорщина. Обидві країни раніше не планували допускати до проєкту через їхню проросійську позицію.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Протидія шахедному терору Росії. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
Денис Шмигаль
Гілі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Стіна дронів" захистить ЄС та Україну — що пропонує Єврокомісія
ЄС
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій РФ — джерела
нафта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?