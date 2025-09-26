"Стіна дронів". Україна готова приєднатися до європейського проєкту

Україна готова взяти участь у європейському оборонному проєкті створення "Стіни дронів", який повинен захищати Європу від загрози російських ударних безпілотників.

Україна готова приєднатися до участі у “Стіні дронів”

Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Денис Шмигаль Міністр оборони України

За словами Шмигаля, під час обговорення проєкту на засіданні 26 вересня сторони зосередилися на конкретних кроках реалізації задуму. "Стіна дронів" повинна створити "принципово нову оборонну екосистему в Європі" — а Україна готова стати її частиною.

Розраховуємо на підписання спільної з нашими партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів". Поширити

Внеском України стануть досвід збиття російських дронів та участь у проєкті українських виробників безпілотників, оскільки українські розробки зараз одні з найкращих у світі.

Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут — ключова.

Зазначимо, планувалося, що на засіданні 26 вересня запросять лише сім прикордонних держав Євросоюзу — Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Болгарію. Також на засіданні були присутні представники НАТО та України.