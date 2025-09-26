"Стена дронов". Украина готова присоединиться к европейскому проекту
"Стена дронов". Украина готова присоединиться к европейскому проекту

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", которая должна защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

Главные тезисы

  • Украина подтвердила готовность присоединиться к европейскому проекту «Стена дронов» для обороны от угроз российских беспилотников.
  • Украинские производители беспилотников являются одними из лучших в мире, что делает их вклад в проект значительным.
  • Страны-участницы посвятили обсуждения 26 сентября конкретным шагам по созданию «принципиально новой оборонной экосистемы в Европе».

Украина готова присоединиться к участию в "Стене дронов"

Об этом сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины

По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. "Стена дронов" должна создать "принципиально новую оборонную экосистему в Европе" — а Украина готова стать ее частью.

Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов".

Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.

Агрессор уже совершил умышленные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь — ключевая.

Отметим, планировалось, что на заседании 26 сентября будут приглашены только семь приграничных государств Евросоюза — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Болгария. Также на заседании присутствовали представители НАТО и Украины.

Неожиданно к первому обсуждению "Стены дронов" решила присоединиться Словакия. А 26 сентября стало известно, что в обсуждении приняла участие Венгрия. Обе страны раньше не планировали допускать к проекту из-за их пророссийской позиции.

