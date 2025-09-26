"Стена дронов". Украина готова присоединиться к европейскому проекту

Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", которая должна защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.
Главные тезисы
- Украина подтвердила готовность присоединиться к европейскому проекту «Стена дронов» для обороны от угроз российских беспилотников.
- Украинские производители беспилотников являются одними из лучших в мире, что делает их вклад в проект значительным.
- Страны-участницы посвятили обсуждения 26 сентября конкретным шагам по созданию «принципиально новой оборонной экосистемы в Европе».
Украина готова присоединиться к участию в "Стене дронов"
Об этом сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. "Стена дронов" должна создать "принципиально новую оборонную экосистему в Европе" — а Украина готова стать ее частью.
Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.
Агрессор уже совершил умышленные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь — ключевая.
Отметим, планировалось, что на заседании 26 сентября будут приглашены только семь приграничных государств Евросоюза — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Болгария. Также на заседании присутствовали представители НАТО и Украины.
