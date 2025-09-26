"Стена дронов". Украина готова присоединиться к европейскому проекту

Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", которая должна защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

Украина готова присоединиться к участию в "Стене дронов"

Об этом сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. Денис Шмыгаль Министр обороны Украины

По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. "Стена дронов" должна создать "принципиально новую оборонную экосистему в Европе" — а Украина готова стать ее частью.

Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов". Поделиться

Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.

Агрессор уже совершил умышленные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь — ключевая.

Отметим, планировалось, что на заседании 26 сентября будут приглашены только семь приграничных государств Евросоюза — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Болгария. Также на заседании присутствовали представители НАТО и Украины.