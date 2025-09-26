"Видит привидений". Сийярто нагло отреагировал на заявление Зеленского насчет венгерских дронов над Украиной.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в хамской манере отверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину, которую обнародовал президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сийярто отверг проникновение дронов Венгрии в Украину

26 сентября Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Поделиться

Зеленский добавил, что поручил проверить все имеющиеся данные и "безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте".

Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит привидений. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на 24 сентября два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты были зафиксированы и в других аэропортах страны.