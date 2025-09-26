"Видит привидений". Сийярто нагло отреагировал на заявление Зеленского насчет венгерских дронов над Украиной.
"Видит привидений". Сийярто нагло отреагировал на заявление Зеленского насчет венгерских дронов над Украиной.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в хамской манере отверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину, которую обнародовал президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

  • Петер Сийярто опроверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину, высказанную Владимиром Зеленским.
  • Президент Зеленский требует проверить все данные о дронах и доложить о каждом зафиксированном факте.
  • Датские власти закрыли аэропорты после вторжения дронов, объявив это гибридной атакой.

Сийярто отверг проникновение дронов Венгрии в Украину

26 сентября Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

Зеленский добавил, что поручил проверить все имеющиеся данные и "безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте".

Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит привидений.

Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на 24 сентября два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты были зафиксированы и в других аэропортах страны.

22 сентября из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.

