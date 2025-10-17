"З повагою чекаємо". Угорщина не збирається арештовувати Путіна на зустрічі з Трампом

В Угорщині дали зрозуміти, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін може не боятися арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), коли приїде до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Сійярто запевнив, що Угорщина не арештовуватиме Путіна

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час спілкування з журналістами.

Він повідомив, що дата і деталі зустрічі Трампа і Путіна стануть відомі після того, як відбудуться всі підготовчі розмови між посадовцями трьох країн.

Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут. Петер Сійярто Глава МЗС Угорщини

При цьому він дав зрозуміти, що Путін зможе без проблем в'їхати до Угорщини і потім повернутися додому.

Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно. Поширити

У цьому контексті варто нагадати, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

А на початку квітня 2025 року Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, на якого установа також видала ордер на арешт.

У відповідь на це керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість". У травні парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС.

Вихід Угорщини з МКС набуде чинності через рік після повідомлення генеральному секретарю ООН. Угорщина спрямувала таке повідомлення 2 червня 2025 року.

До того часу Угорщина залишається зв'язаною своїми зобов'язаннями перед МКС, включаючи виконання ордерів на арешт.