Обозреватель The Telegraph Роб Крилли обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп смог загнать российского диктатора Владимира Путина в тупик. Просто сейчас президент США верит, что близок к судьбоносному прорыву в российско-украинской войне.

Трамп решительно настроен завершить войну

По словам инсайдеров в Белом доме, американский лидер вдохновлен своими успехами на Ближнем Востоке.

Он верит, что после завершения войны в Газе способен остановить и российскую войну.

Нельзя также игнорировать тот факт, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное благодаря вмешательству Трампа, минимизирует зависимость от маршрутов, проходящих через Россию или контролируемых ею.

И это кладет конец конфликту, который разрешал Москве в разное время играть на обеих сторонах, снабжая оружием и размещая миротворцев, — отмечает Крилли. Поделиться

С заявлением на этот счет выступил Стефан Гедлунд — директор по исследованиям Центра российских и евразийских исследований Уппсальского университета.

По мнению последнего, позиции Путина как гегемона в Центральной Азии постоянно ослабевают.

Не для всех очевиден план Трампа, однако совокупное влияние соглашений и договоренностей, подписанных за последние 9 месяцев президентства, привело к снижению напряженности и беспорядков на Ближнем Востоке, которыми Кремль пользовался десятилетиями.

Инсайдеры в Белом доме даже не скрывают, что президент США намеренно загоняет Путина в тупик.