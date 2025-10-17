Обозреватель The Telegraph Роб Крилли обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп смог загнать российского диктатора Владимира Путина в тупик. Просто сейчас президент США верит, что близок к судьбоносному прорыву в российско-украинской войне.
Главные тезисы
- Действия Трампа являются вызовом для гегемонии Путина в Центральной Азии.
- Российский диктатор уже потерял свое влияние во многих регионах мира.
Трамп решительно настроен завершить войну
По словам инсайдеров в Белом доме, американский лидер вдохновлен своими успехами на Ближнем Востоке.
Он верит, что после завершения войны в Газе способен остановить и российскую войну.
Нельзя также игнорировать тот факт, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное благодаря вмешательству Трампа, минимизирует зависимость от маршрутов, проходящих через Россию или контролируемых ею.
С заявлением на этот счет выступил Стефан Гедлунд — директор по исследованиям Центра российских и евразийских исследований Уппсальского университета.
По мнению последнего, позиции Путина как гегемона в Центральной Азии постоянно ослабевают.
Не для всех очевиден план Трампа, однако совокупное влияние соглашений и договоренностей, подписанных за последние 9 месяцев президентства, привело к снижению напряженности и беспорядков на Ближнем Востоке, которыми Кремль пользовался десятилетиями.
Инсайдеры в Белом доме даже не скрывают, что президент США намеренно загоняет Путина в тупик.
