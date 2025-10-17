Джей Ди Вэнс неожиданно унизил Путина и армию РФ

По убеждению вице-президента США Джея Ди Венса, ни Украина, ни Россия пока не готовы завершить войну и подписать мирное соглашение. Он также добавил, что российский диктатор Путин переоценивает свои успехи на фронте.

Вэнс озвучил свое видение российско-украинской войны

Как сообщает Newsmax, вице-президент США не видит вины американского лидера Дональда Трампа в том, что эта война до сих пор продолжается.

Мол, ее невозможно завершить без воли обеих сторон.

И сейчас, невзирая на все наши усилия, мы будем продолжать работать над этим. Россияне и украинцы просто еще не готовы заключить соглашение. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

По его мнению, завершение войны дипломатическим путем остается возможным, однако для этого нужно "намного больше работы".

Вэнс также озвучил предположение, что главным препятствием на этом пути является "фундаментальное несоответствие ожиданий" реальности.

На этом фоне он иронично отметил: Путин до сих пор верит в то, что имеет лучшие позиции на поле боя, чем это есть на самом деле.

Вице-президент также добавил, что именно Трампа продвинул переговоры дальше.