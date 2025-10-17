Джей Ди Вэнс неожиданно унизил Путина и армию РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Джей Ди Вэнс неожиданно унизил Путина и армию РФ

Вэнс озвучил свое видение российско-украинской войны
Читати українською
Источник:  online.ua

По убеждению вице-президента США Джея Ди Венса, ни Украина, ни Россия пока не готовы завершить войну и подписать мирное соглашение. Он также добавил, что российский диктатор Путин переоценивает свои успехи на фронте.

Главные тезисы

  • Вэнс верит, что Трамп все же сможет покончить с этой войной.
  • Он также объяснил, почему Кремль игнорирует мирные переговоры.

Вэнс озвучил свое видение российско-украинской войны

Как сообщает Newsmax, вице-президент США не видит вины американского лидера Дональда Трампа в том, что эта война до сих пор продолжается.

Мол, ее невозможно завершить без воли обеих сторон.

И сейчас, невзирая на все наши усилия, мы будем продолжать работать над этим. Россияне и украинцы просто еще не готовы заключить соглашение.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

По его мнению, завершение войны дипломатическим путем остается возможным, однако для этого нужно "намного больше работы".

Вэнс также озвучил предположение, что главным препятствием на этом пути является "фундаментальное несоответствие ожиданий" реальности.

На этом фоне он иронично отметил: Путин до сих пор верит в то, что имеет лучшие позиции на поле боя, чем это есть на самом деле.

Вице-президент также добавил, что именно Трампа продвинул переговоры дальше.

Энергичная дипломатия, которая дает полномочия людям на местах и допускает нетрадиционные решения, более эффективна, — считает Вэнс.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко решил резко сменить курс на политической арене
Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты сбили над Крымом собственный самолет
ВМС ВСУ
Россияне совершили новый акт "френдли фая"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский объявил о новых успехах Сил обороны Украины
Генштаб ВСУ
Сырский описал ситуацию на поле боя

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?