Сырский объявил о новых успехах Сил обороны Украины

17 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что украинские воины не только успешно вытесняют российских захватчиков с территории Сумщины, но также добились определенных успехов в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.

Сырский описал ситуацию на поле боя

По его словам, украинские защитники продолжают успешно сдерживать армию РФ.

Кроме того, продолжается эффективное огневое поражение со стороны ВСУ, в рамках которого происходит активное уничтожение личного состава и техники противника.

Несмотря на то, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главком также официально подтвердил, что в течение прошлого месяца противник потерял:

почти 29 тысяч военных,

70 танков,

65 боевых бронированных машин,

более 1050 артиллерийских систем,

6 реактивных систем залпового огня и другой техники.