Сырский объявил о новых успехах Сил обороны Украины
Генштаб ВСУ
Сырский описал ситуацию на поле боя
17 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что украинские воины не только успешно вытесняют российских захватчиков с территории Сумщины, но также добились определенных успехов в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Наиболее эффективно за все годы войны совершается глубинное поражение по территории РФ.
  • С начала года произошло успешное поражение 45-ти объектов топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России.

Сырский описал ситуацию на поле боя

По его словам, украинские защитники продолжают успешно сдерживать армию РФ.

Кроме того, продолжается эффективное огневое поражение со стороны ВСУ, в рамках которого происходит активное уничтожение личного состава и техники противника.

Несмотря на то, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Главком также официально подтвердил, что в течение прошлого месяца противник потерял:

  • почти 29 тысяч военных,

  • 70 танков,

  • 65 боевых бронированных машин,

  • более 1050 артиллерийских систем,

  • 6 реактивных систем залпового огня и другой техники.

С начала года взято в плен 2060 военнослужащих РФ. Планы Кремля по овладению важными районами местности и населенными пунктами не выполняются, поэтому постоянно пересматриваются и откладываются, — пояснил Сырский.

