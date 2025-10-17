Сырский объявил о новых успехах Сил обороны Украины

17 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что украинские воины не только успешно вытесняют российских захватчиков с территории Сумщины, но также добились определенных успехов в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.
Главные тезисы
- Наиболее эффективно за все годы войны совершается глубинное поражение по территории РФ.
- С начала года произошло успешное поражение 45-ти объектов топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России.
Сырский описал ситуацию на поле боя
По его словам, украинские защитники продолжают успешно сдерживать армию РФ.
Кроме того, продолжается эффективное огневое поражение со стороны ВСУ, в рамках которого происходит активное уничтожение личного состава и техники противника.
Главком также официально подтвердил, что в течение прошлого месяца противник потерял:
почти 29 тысяч военных,
70 танков,
65 боевых бронированных машин,
более 1050 артиллерийских систем,
6 реактивных систем залпового огня и другой техники.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-