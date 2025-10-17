Встреча Зеленского и Трампа — известны первые подробности

Как удалось узнать журналистам, встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа должна пройти 17 октября в Вашингтоне около 20:00 по Киеву.

Зеленский готовится к встрече с Трампом

Журналисты внимательно проанализировали информацию, опубликованную американским порталом Roll Call.

Что важно понимать, он специализируется на деятельности власти в США и отслеживает президентский график.

Портал указывает на то, что встреча украинского и американского лидеров запланирована на 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву).

Кроме того, указано, что ее начало будет открыто для прессы.

Уже через 15 минут стартуют переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в формате "двустороннего обеда".

По словам журналистов, в 15:00, согласно этому графику, президент США должен вылететь во Флориду.

Украинский лидер прибыл в Вашингтон еще накануне, 16 октября, и провел ряд встреч с представителями оборонных компаний США, в том числе с производителем ЗРК Patriot.