Трамп оценил вероятность введения новых санкций против РФ

Американский лидер Дональд Трамп снова начал утверждать, что пока не самое лучшее время для введения новых санкций против России. По его мнению, это может сорвать запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп не спешит вводить санкции против РФ

Что важно понимать, в Сенате США до сих пор ожидает одобрения законопроект о введении высоких пошлин для стран, покупающих российские энергоносители и другие товары.

Однако глава Белого дома не считает правильным решением прибегать к усилению санкционного давления.

Я ни против чего не возражаю. Я просто говорю, что сейчас, возможно, не лучшее время, — подчеркнул Дональд Трамп. Поделиться

По словам американского лидера, прямо сейчас он хочет создать благоприятные условия для личной встречи с Путиным в Венгрии, вероятно, в течение следующих двух недель.

Глава Белого дома убежден в том, что предстоящая встреча поможет завершить войну РФ против Украины.

Возможно, это будет настолько продуктивный разговор, что все закончится тем, что мы достигнем мира. Дональд Трамп Президент США

Он также добавил, что пытался запугать Путина предоставлением Украине ракет “Томагавк”.