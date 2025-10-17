Трамп оцінив імовірність введення нових санкцій проти РФ

Американський лідер Дональд Трамп знову почав стверджувати, що наразі не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. На його переконання, це може зірвати заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп не поспішає вводити санкції проти РФ

Що важливо розуміти, у Сенаті США досі чекає на схвалення законопроєкт про запровадження високих мит для країн, що купують російські енергоносії та інші товари.

Однак очільник Білого дому не вважає правильним рішенням наразі вдаватися до посилення санкційного тиску.

Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час, — наголосив Дональд Трамп. Поширити

За словами американського лідера, просто зараз він хоче створити сприятливі умови для особистої зустрічі з Путіним в Угорщині, ймовірно, протягом наступних двох тижнів.

Очільник Білого дому переконаний в тому, що майбутня зустріч допоможе завершити війну РФ проти України.

Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру Дональд Трамп Президент США

Він також додав, що намагався залякати Путіна наданням Україні ракет “Томагавк”.