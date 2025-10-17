Трамп оцінив імовірність введення нових санкцій проти РФ

Американський лідер Дональд Трамп знову почав стверджувати, що наразі не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. На його переконання, це може зірвати заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Трамп досі вірить, що зможе домовитися з Путіним.
- Він стверджує, що незабаром може добитися завершення війни РФ проти України.
Трамп не поспішає вводити санкції проти РФ
Що важливо розуміти, у Сенаті США досі чекає на схвалення законопроєкт про запровадження високих мит для країн, що купують російські енергоносії та інші товари.
Однак очільник Білого дому не вважає правильним рішенням наразі вдаватися до посилення санкційного тиску.
За словами американського лідера, просто зараз він хоче створити сприятливі умови для особистої зустрічі з Путіним в Угорщині, ймовірно, протягом наступних двох тижнів.
Очільник Білого дому переконаний в тому, що майбутня зустріч допоможе завершити війну РФ проти України.
Він також додав, що намагався залякати Путіна наданням Україні ракет “Томагавк”.
