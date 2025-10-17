Трамп оцінив імовірність введення нових санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп оцінив імовірність введення нових санкцій проти РФ

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп знову почав стверджувати, що наразі не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. На його переконання, це може зірвати заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Трамп досі вірить, що зможе домовитися з Путіним.
  • Він стверджує, що незабаром може добитися завершення війни РФ проти України.

Трамп не поспішає вводити санкції проти РФ

Що важливо розуміти, у Сенаті США досі чекає на схвалення законопроєкт про запровадження високих мит для країн, що купують російські енергоносії та інші товари.

Однак очільник Білого дому не вважає правильним рішенням наразі вдаватися до посилення санкційного тиску.

Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час, — наголосив Дональд Трамп.

За словами американського лідера, просто зараз він хоче створити сприятливі умови для особистої зустрічі з Путіним в Угорщині, ймовірно, протягом наступних двох тижнів.

Очільник Білого дому переконаний в тому, що майбутня зустріч допоможе завершити війну РФ проти України.

Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також додав, що намагався залякати Путіна наданням Україні ракет “Томагавк”.

Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч "Томагавків" вашому супернику?" Йому ця ідея не сподобалася, — розповів Трамп про запитання Путіну та розсміявся.

