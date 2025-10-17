Зустріч Зеленського та Трампа — відомі перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Зеленського та Трампа — відомі перші подробиці

Зеленський та Трамп
Read in English

Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч українського лідера Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа повинна відбутися 17 жовтня у Вашингтоні близько 20:00 за Києвом.

Головні тези:

  • Головна тема переговорів - надання Україні американських ракет “Томагавк”.
  • Зеленський уже провів зустрічі з представниками оборонних компаній США.

Зеленський готується до зустрічі з Трампом

Журналісти уважно проаналізували інформацію, яку опублікував американський портал Roll Call.

Що важливо розуміти, він спеціалізується на діяльності влади у США та відстежує у тому числі президентський графік.

Портал вказує на те, зустріч українського та американського лідерів запланована на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом).

Окрім того, наголошується, що її початок буде відкритим для преси.

Уже за 15 хвилин стартують переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у форматі "двостороннього обіду".

За словами журналістів, о 15:00, згідно з цим графіком, президент США повинен вилетіти до Флориди.

Український лідер прибув до Вашингтона ще напередодні, 16 жовтня, та провів низку зустрічей з представниками оборонних компаній США, зокрема з виробником ЗРК Patriot.

Сам Дональд Трамп нещодавно офіційно підтвердив, що у центрі уваги його переговорів з Володимиром Зеленським буде питання надання Україні американських ракет “Томагавк”.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Захід закликав Швецію не давати Україні винищувачі Gripen
Gripen для України знову під питанням
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп лякав Путіна "наданням" Україні кількох тисяч "Томагавків"
The White House
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оцінив імовірність введення нових санкцій проти РФ
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?