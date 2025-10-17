Зустріч Зеленського та Трампа — відомі перші подробиці

Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч українського лідера Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа повинна відбутися 17 жовтня у Вашингтоні близько 20:00 за Києвом.
Головні тези:
- Головна тема переговорів - надання Україні американських ракет “Томагавк”.
- Зеленський уже провів зустрічі з представниками оборонних компаній США.
Зеленський готується до зустрічі з Трампом
Журналісти уважно проаналізували інформацію, яку опублікував американський портал Roll Call.
Що важливо розуміти, він спеціалізується на діяльності влади у США та відстежує у тому числі президентський графік.
Портал вказує на те, зустріч українського та американського лідерів запланована на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом).
Окрім того, наголошується, що її початок буде відкритим для преси.
Уже за 15 хвилин стартують переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у форматі "двостороннього обіду".
За словами журналістів, о 15:00, згідно з цим графіком, президент США повинен вилетіти до Флориди.
Український лідер прибув до Вашингтона ще напередодні, 16 жовтня, та провів низку зустрічей з представниками оборонних компаній США, зокрема з виробником ЗРК Patriot.
Сам Дональд Трамп нещодавно офіційно підтвердив, що у центрі уваги його переговорів з Володимиром Зеленським буде питання надання Україні американських ракет “Томагавк”.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-