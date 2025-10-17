Сирський оголосив про нові успіхи Сил оборони України

17 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що українські воїни не лише успішно витискають російських загарбників із території Сумщини, а й також досягли певних успіхів у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.
Головні тези:
- Найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ.
- З початку року відбулося успішне ураження 45 об'єктів паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії.
Сирський описав ситуацію на полі бою
За його словами, українські захисники продовжують успішно стримувати армію РФ.
Окрім того, триває ефективне вогневе ураження з боку ЗСУ, у межах якого відбувається активне знищення особового складу та техніки ворога.
Головком також офіційно підтвердив, що протягом минулого місяця противник втратив:
майже 29 тисяч військових,
70 танків,
65 бойових броньованих машин,
понад 1 050 артилерійських систем,
6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-