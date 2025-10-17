Сирський оголосив про нові успіхи Сил оборони України
Сирський оголосив про нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ
Сирський описав ситуацію на полі бою
17 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що українські воїни не лише успішно витискають російських загарбників із території Сумщини, а й також  досягли певних успіхів у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.

Головні тези:

  • Найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ.
  • З початку року відбулося успішне ураження 45 об'єктів паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії.

Сирський описав ситуацію на полі бою

За його словами, українські захисники продовжують успішно стримувати армію РФ.

Окрім того, триває ефективне вогневе ураження з боку ЗСУ, у межах якого відбувається активне знищення особового складу та техніки ворога.

Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головком також офіційно підтвердив, що протягом минулого місяця противник втратив:

  • майже 29 тисяч військових,

  • 70 танків,

  • 65 бойових броньованих машин,

  • понад 1 050 артилерійських систем,

  • 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.

З початку року взято в полон 2 060 військовослужбовців РФ. Плани Кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються, — пояснив Сирський.

