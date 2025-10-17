Джей Ді Венс неочікувано принизив Путіна та армію РФ

На переконання віцепрезидента США Джея Ді Венса, ні Україна, ні Росія наразі не готові завершити війну та підписати мирну угоду. Він також додав, що російський диктатор Путін переоцінює свої успіхи на фронті.

Венс озвучив своє бачення російсько-української війни

Як повідомляє Newsmax, віцепрезидент США не вбачає провини американського лідера Дональда Трампа в тому, що ця війна досі триває.

Мовляв, її неможливо завершити без волі обох сторін.

І зараз, незважаючи на всі наші зусилля, ми продовжуватимемо працювати над цим. Росіяни й українці просто ще не готові укласти угоду. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

На його думку, завершення війни дипломатичним шляхом залишається можливим, однак для цього потрібно "набагато більше роботи".

Венс також озвучив припущення, що головною перепоною на цьому шляху є "фундаментальна невідповідність очікувань" реальності.

На цьому тлі він іронічно зауважив: Путін досі вірить в те, що має кращі позиції на полі бою, ніж це є насправді.

Віцепрезидент також додав, що саме Трампа просунув переговори далі.