Джей Ді Венс неочікувано принизив Путіна та армію РФ

На переконання віцепрезидента США Джея Ді Венса, ні Україна, ні Росія наразі не готові завершити війну та підписати мирну угоду. Він також додав, що російський диктатор Путін переоцінює свої успіхи на фронті.
Головні тези:
- Венс вірить, що Трамп все ж зможе покласти край цій війні.
- Він також пояснив, чому Кремль ігнорує мирні переговори.
Венс озвучив своє бачення російсько-української війни
Як повідомляє Newsmax, віцепрезидент США не вбачає провини американського лідера Дональда Трампа в тому, що ця війна досі триває.
Мовляв, її неможливо завершити без волі обох сторін.
На його думку, завершення війни дипломатичним шляхом залишається можливим, однак для цього потрібно "набагато більше роботи".
Венс також озвучив припущення, що головною перепоною на цьому шляху є "фундаментальна невідповідність очікувань" реальності.
На цьому тлі він іронічно зауважив: Путін досі вірить в те, що має кращі позиції на полі бою, ніж це є насправді.
Віцепрезидент також додав, що саме Трампа просунув переговори далі.
