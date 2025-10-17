Лидер Словакии Роберт Фицо неожиданно для всех заявил, что вступление Украины в Европейский Союз будет иметь позывные последствия, ведь позволит усилить сотрудничество между странами-членами.
Главные тезисы
- Фицо поделился ожиданиями от вступления Украины в ЕС.
- Он также считает, что отношения Киева и Братиславы станут еще более интенсивными.
Фицо хочет видеть Украину в ЕС
С заявлением на этот счет пророссийский политик выступил во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций 17 октября.
Роберт Фицо официально подтвердил, что Словакия готова полноценно поддержать вступление Украины в Европейский союз.
По его словам, приоритетом остается трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины.
По убеждению приспешника Путина, когда Украина, наконец, присоединится к Евросоюзу — сотрудничество между официальными Киевом и Братиславой выйдет не новый уровень.
Несмотря на это, Фицо не скрывает, что Словакия не слишком позитивно относится к вступлению Украины в НАТО.
