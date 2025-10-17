Фицо публично поддержал вступление Украины в Евросоюз
Категория
Политика
Дата публикации

Читати українською
Источник:  Европейская правда

Лидер Словакии Роберт Фицо неожиданно для всех заявил, что вступление Украины в Европейский Союз будет иметь позывные последствия, ведь позволит усилить сотрудничество между странами-членами.

Главные тезисы

  • Фицо поделился ожиданиями от вступления Украины в ЕС.
  • Он также считает, что отношения Киева и Братиславы станут еще более интенсивными.

С заявлением на этот счет пророссийский политик выступил во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций 17 октября.

Роберт Фицо официально подтвердил, что Словакия готова полноценно поддержать вступление Украины в Европейский союз.

По его словам, приоритетом остается трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины.

На этот счет мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в Евросоюзе, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС, поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

По убеждению приспешника Путина, когда Украина, наконец, присоединится к Евросоюзу — сотрудничество между официальными Киевом и Братиславой выйдет не новый уровень.

Несмотря на это, Фицо не скрывает, что Словакия не слишком позитивно относится к вступлению Украины в НАТО.

