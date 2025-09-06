Фицо назвал циничное условие для завершения войны РФ против Украины
Фицо назвал циничное условие для завершения войны РФ против Украины

Фицо
Источник:  online.ua

5 сентября в Ужгороде прошла двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо. Лидеры стран обсудили урегулирование войны в Украине. По итогам встречи с Зеленским Роберт Фицо в программе STVR "Субботные диалоги" признался, что достаточно пессимистично настроен по скорому завершению войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо считает, что решительный отказ Украины во вступлении в НАТО является первым условием для завершения войны между Россией и Украиной.
  • Фицо поддерживает необходимость переговоров между Путиным и Зеленским для остановки конфликта.

Фицо призывает Украину забыть о вступлении в НАТО

По словам словацкого премьера, переговоры между Путиным и Зеленским нужны, чтобы остановить войну. Ни российский, ни украинский лидеры не желают встречаться друг с другом, но "чувствуют, что придется".

Фицо добавил, что Дональд Трамп — лучший кандидат на роль посредника между Украиной и Россией в мирных переговорах.

По мнению словацкого политика, решительный отказ Украины во вступлении в НАТО является первым условием для завершения войны.

Роберт Фицо считает, что по этому вопросу Россию обманули. Он добавил, что те, кто говорит о возможном вступлении Украины в НАТО, тоже вводят ее в заблуждение.

Все, кто говорил Зеленскому, что Украину примут в НАТО — врали ему.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Роберт Фицо подчеркнул, что его страна хочет приобщиться к гарантиям безопасности для Украины. Но отправлять военных не будет. Это он сказал на встрече с Зеленским.

Словацкая Республика не будет размещать никаких военных на территории Украины. Но мы можем помочь логистически, например, с использованием транспортных маршрутов.

