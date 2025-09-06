Фицо назвал циничное условие для завершения войны РФ против Украины

5 сентября в Ужгороде прошла двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо. Лидеры стран обсудили урегулирование войны в Украине. По итогам встречи с Зеленским Роберт Фицо в программе STVR "Субботные диалоги" признался, что достаточно пессимистично настроен по скорому завершению войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Роберт Фицо считает, что решительный отказ Украины во вступлении в НАТО является первым условием для завершения войны между Россией и Украиной.
- Фицо поддерживает необходимость переговоров между Путиным и Зеленским для остановки конфликта.
Фицо призывает Украину забыть о вступлении в НАТО
По словам словацкого премьера, переговоры между Путиным и Зеленским нужны, чтобы остановить войну. Ни российский, ни украинский лидеры не желают встречаться друг с другом, но "чувствуют, что придется".
Фицо добавил, что Дональд Трамп — лучший кандидат на роль посредника между Украиной и Россией в мирных переговорах.
По мнению словацкого политика, решительный отказ Украины во вступлении в НАТО является первым условием для завершения войны.
Роберт Фицо подчеркнул, что его страна хочет приобщиться к гарантиям безопасности для Украины. Но отправлять военных не будет. Это он сказал на встрече с Зеленским.
