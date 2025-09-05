Фицо отправляется в Украину на встречу с Зеленским — какая цель
Фицо отправляется в Украину на встречу с Зеленским — какая цель

Переговоры Зеленского и Фицо – что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  TASR

Уже 5 сентября в Ужгороде пройдут переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Одна из ключевых тем их встречи – энергетическая инфраструктура.

Главные тезисы

  • Фицо встретится не только с украинским президентом, но и с главой правительства Юлией Свириденко.
  • Участники переговоров планируют объявить свои договоренности на совместной пресс-конференции.

Переговоры Зеленского и Фицо — что известно

С официальным заявлением по этому поводу выступила пресс-служба правительства Словакии.

Команда Роберта Фицо подтвердила, что он планирует прибыть в Ужгород уже 5 сентября.

Что важно понимать, кроме встречи с украинским лидером, он также встретится с главой Кабмина Юлией Свириденко.

Членами делегации Роберта Фицо будут министерша экономики Дениса Сакова и шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар.

В центре внимания участников встречи — энергетическая инфраструктура.

Словацкий премьер и украинский президент сообщат о выводах встречи на совместной пресс-конференции, — сказано в заявлении.

Стоит обратить внимание на то, что Роберт Фицо и Владимир Зеленский ни разу не собирались на переговоры в течение последних 2 лет.

Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

