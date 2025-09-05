Фицо отправляется в Украину на встречу с Зеленским — какая цель

Уже 5 сентября в Ужгороде пройдут переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Одна из ключевых тем их встречи – энергетическая инфраструктура.
Главные тезисы
- Фицо встретится не только с украинским президентом, но и с главой правительства Юлией Свириденко.
- Участники переговоров планируют объявить свои договоренности на совместной пресс-конференции.
Переговоры Зеленского и Фицо — что известно
С официальным заявлением по этому поводу выступила пресс-служба правительства Словакии.
Команда Роберта Фицо подтвердила, что он планирует прибыть в Ужгород уже 5 сентября.
Что важно понимать, кроме встречи с украинским лидером, он также встретится с главой Кабмина Юлией Свириденко.
Членами делегации Роберта Фицо будут министерша экономики Дениса Сакова и шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар.
В центре внимания участников встречи — энергетическая инфраструктура.
Стоит обратить внимание на то, что Роберт Фицо и Владимир Зеленский ни разу не собирались на переговоры в течение последних 2 лет.
