Фицо отправляется в Украину на встречу с Зеленским — какая цель

Уже 5 сентября в Ужгороде пройдут переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Одна из ключевых тем их встречи – энергетическая инфраструктура.

Переговоры Зеленского и Фицо — что известно

С официальным заявлением по этому поводу выступила пресс-служба правительства Словакии.

Команда Роберта Фицо подтвердила, что он планирует прибыть в Ужгород уже 5 сентября.

Что важно понимать, кроме встречи с украинским лидером, он также встретится с главой Кабмина Юлией Свириденко.

Членами делегации Роберта Фицо будут министерша экономики Дениса Сакова и шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар.

В центре внимания участников встречи — энергетическая инфраструктура.

Словацкий премьер и украинский президент сообщат о выводах встречи на совместной пресс-конференции, — сказано в заявлении.

Стоит обратить внимание на то, что Роберт Фицо и Владимир Зеленский ни разу не собирались на переговоры в течение последних 2 лет.