Фіцо вирушає до України на зустріч із Зеленським — яка мета

Уже 5 вересня в Ужгороді відбудуться перемовини українського лідера Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Одна з ключових тем їхньої зустрічі — енергетична інфраструктура.

Переговори Зеленського та Фіцо — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступила пресслужба уряду Словаччини.

Так, команда Роберта Фіцо підтвердила, що він планує прибути в Ужгород уже 5 вересня.

Що важливо розуміти, окрім зустрічі з українським лідером він також зустрінеться з очільницею Кабміну Юлією Свириденко.

Членами делегації Роберта Фіцо будуть міністерка економіки Деніса Сакова та шеф словацької дипломатії Юрай Бланар.

У центрі уваги учасників зустрічі — енергетична інфраструктура.

Словацький прем'єр і український президент повідомлять про висновки зустрічі на спільній пресконференції, — йдеться в заяві.

Варто зверти увагу на те, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський жодного разу не збиралися на переговори протягом останніх 2 років.