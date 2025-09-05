Фіцо вирушає до України на зустріч із Зеленським — яка мета

Уже 5 вересня в Ужгороді відбудуться перемовини українського лідера Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Одна з ключових тем їхньої зустрічі — енергетична інфраструктура.
Головні тези:
- Фіцо зустрінеться не лише з українським президентом, а й з главою уряду Юлією Свириденко.
- Учасники переговорів планують оголосити про свої домовленості на спільній пресконференції.
Переговори Зеленського та Фіцо — що відомо
З офіційною заявою з цього приводу виступила пресслужба уряду Словаччини.
Так, команда Роберта Фіцо підтвердила, що він планує прибути в Ужгород уже 5 вересня.
Що важливо розуміти, окрім зустрічі з українським лідером він також зустрінеться з очільницею Кабміну Юлією Свириденко.
Членами делегації Роберта Фіцо будуть міністерка економіки Деніса Сакова та шеф словацької дипломатії Юрай Бланар.
У центрі уваги учасників зустрічі — енергетична інфраструктура.
Варто зверти увагу на те, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський жодного разу не збиралися на переговори протягом останніх 2 років.
