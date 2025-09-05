Фіцо вирушає до України на зустріч із Зеленським — яка мета
Фіцо вирушає до України на зустріч із Зеленським — яка мета

Фіцо
Джерело:  TASR

Уже 5 вересня в Ужгороді відбудуться перемовини українського лідера Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Одна з ключових тем їхньої зустрічі — енергетична інфраструктура.

Головні тези:

  • Фіцо зустрінеться не лише з українським президентом, а й з главою уряду Юлією Свириденко.
  • Учасники переговорів планують оголосити про свої домовленості на спільній пресконференції.

Переговори Зеленського та Фіцо — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступила пресслужба уряду Словаччини.

Так, команда Роберта Фіцо підтвердила, що він планує прибути в Ужгород уже 5 вересня.

Що важливо розуміти, окрім зустрічі з українським лідером він також зустрінеться з очільницею Кабміну Юлією Свириденко.

Членами делегації Роберта Фіцо будуть міністерка економіки Деніса Сакова та шеф словацької дипломатії Юрай Бланар.

У центрі уваги учасників зустрічі — енергетична інфраструктура.

Словацький прем'єр і український президент повідомлять про висновки зустрічі на спільній пресконференції, — йдеться в заяві.

Варто зверти увагу на те, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський жодного разу не збиралися на переговори протягом останніх 2 років.

Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

