Фицо открестился от разговора с Путиным насчет энергетической блокады Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным не обсуждал возможность энергетической блокады Украины.
Главные тезисы
- Роберт Фицо опровергает информацию о разговоре с Путиным по поводу энергетической блокады Украины.
- На встрече с Путиным обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а не блокады Украины.
- Путин предложил странам Восточной Европы закрыть поставки газа и электроэнергии в Украину в ответ на атаки на инфраструктуру.
Фицо опровергает разговор с Путиным по Украине
Об этом он сказал 5 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.
Фицо рассказал, что во время встречи с Путиным обсуждали, прежде всего, вопросы двустороннего сотрудничества с Россией.
Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо и нелегитимный президент РФ Владимир Путин встретились на этой неделе в Китае.
Согласно стенограмме Кремля, Фицо пожаловался главе Кремля, что Украина атакует "очень важную" для Словакии инфраструктуру. Очевидно, что речь шла о нефтепроводе "Дружба".
В ответ Путин предложил Словакии и другим странам Восточной Европы закрыть поставки газа и электроэнергии в Украину, чтобы она "поняла, что есть пределы ее поведения в области нарушения чужих интересов".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-