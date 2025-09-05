Фицо открестился от разговора с Путиным насчет энергетической блокады Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным не обсуждал возможность энергетической блокады Украины.

Фицо опровергает разговор с Путиным по Украине

Об этом он сказал 5 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Фицо рассказал, что во время встречи с Путиным обсуждали, прежде всего, вопросы двустороннего сотрудничества с Россией.

Информация, которую вы получили, что речь шла о какой-либо энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива. И это не было предметом переговоров с Владимиром Путиным. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо и нелегитимный президент РФ Владимир Путин встретились на этой неделе в Китае.

Согласно стенограмме Кремля, Фицо пожаловался главе Кремля, что Украина атакует "очень важную" для Словакии инфраструктуру. Очевидно, что речь шла о нефтепроводе "Дружба".

В ответ Путин предложил Словакии и другим странам Восточной Европы закрыть поставки газа и электроэнергии в Украину, чтобы она "поняла, что есть пределы ее поведения в области нарушения чужих интересов".