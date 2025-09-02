Путин приказал Фицо начать энергетическую блокаду Украины

Российский диктатор Владимир Путин потребовал от своих союзников в Европе перекрыть Украине поставки топлива и электроэнергии. В частности, с таким призывом он обратился к премьеру Словакии Роберту Фицо.

Путин призывает к мести Украине

С новым скандальным заявлением российский диктатор выступил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

Он начал цинично врать, что страна-агрессорка, мол, не наносила ударов по украинской энергетике "особенно в зимний период".

Путин также придумывает, что в России "очень долго терпели" украинские удары по российской энергетике и "после этого начали отвечать".

И мы отвечаем, конечно. Ну, скажем так, серьезно. И это правильно. В ответ украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам, — жалуется российский диктатор. Поделиться

Таким образом, Путин отреагировал на успешные удары Сил обороны Украины по нефтепроводу "Дружба", на котором сидят дружественные РФ правительства Венгрии и Словакии.

На этом фоне он напомнил, что Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих восточноевропейских соседей.