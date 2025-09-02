Путин приказал Фицо начать энергетическую блокаду Украины

Российский диктатор Владимир Путин потребовал от своих союзников в Европе перекрыть Украине поставки топлива и электроэнергии. В частности, с таким призывом он обратился к премьеру Словакии Роберту Фицо.
Главные тезисы
- Путин публично паникует из-за успешных атак Украины на "Дружбу".
- Также диктатор выдал очередную порцию лжи о ходе русско-украинской войны.
Путин призывает к мести Украине
С новым скандальным заявлением российский диктатор выступил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.
Он начал цинично врать, что страна-агрессорка, мол, не наносила ударов по украинской энергетике "особенно в зимний период".
Путин также придумывает, что в России "очень долго терпели" украинские удары по российской энергетике и "после этого начали отвечать".
Таким образом, Путин отреагировал на успешные удары Сил обороны Украины по нефтепроводу "Дружба", на котором сидят дружественные РФ правительства Венгрии и Словакии.
На этом фоне он напомнил, что Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих восточноевропейских соседей.
