Путин и Си подписали большое соглашение о строительстве нового газопровода
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин и Си подписали большое соглашение о строительстве нового газопровода

Си и Путин
Читати українською
Источник:  Bloomberg

2 сентября официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путина и глава Китая Си Цзиньпин подписали крупное соглашение о строительстве нового газопровода "Сила Сибири 2".

Главные тезисы

  • Соглашение предусматривает поставку до 50 миллиардов кубических метров газа ежегодно в Китай в течение следующих 30 лет.
  • Китай и Россия уже подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области энергетики.

Новое соглашение России и Китая — первые подробности

Российский монополист "Газпром" подтвердил, что уже подписано юридически обязательное соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию.

Кроме того, будут расширены поставки газа по другим маршрутам, что Кремль расценивает как большую политическую победу.

Как утверждает генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, они могут поставлять до 50 миллиардов кубических метров в год через "Силу Сибири 2" в течение 30 лет.

Он также добавил, что цена на топливо будет ниже, чем та, которую российский монополист сейчас берет с клиентов в Европе.

Пекин еще не подтвердил детали заявления Миллера. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа, сообщая о двусторонних встречах, не упоминало конкретно о газопроводе, хотя и сообщило, что две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области энергетики.

Обсуждение этого проекта тормозилось в течение многих лет, хотя Россия стремилась продвигать его, чтобы компенсировать снижение поставок в Европу.

Китай был гораздо более осторожным, ведь рост спроса на газ замедляется, и Пекин опасается излишней зависимости от одного поставщика.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США мощно отомстили Индии за покупку российской нефти
США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем на самом деле Путин полетел к Си — объяснение эксперта
Путин попытается уговорить Си
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выступит с важным заявлением 2 сентября — что известно
The White House
Официальное заявление Трампа 2 сентября – к чему готовиться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?