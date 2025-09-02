2 сентября официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путина и глава Китая Си Цзиньпин подписали крупное соглашение о строительстве нового газопровода "Сила Сибири 2".

Новое соглашение России и Китая — первые подробности

Российский монополист "Газпром" подтвердил, что уже подписано юридически обязательное соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию.

Кроме того, будут расширены поставки газа по другим маршрутам, что Кремль расценивает как большую политическую победу.

Как утверждает генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, они могут поставлять до 50 миллиардов кубических метров в год через "Силу Сибири 2" в течение 30 лет.

Он также добавил, что цена на топливо будет ниже, чем та, которую российский монополист сейчас берет с клиентов в Европе.

Пекин еще не подтвердил детали заявления Миллера. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа, сообщая о двусторонних встречах, не упоминало конкретно о газопроводе, хотя и сообщило, что две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области энергетики.

Обсуждение этого проекта тормозилось в течение многих лет, хотя Россия стремилась продвигать его, чтобы компенсировать снижение поставок в Европу.