Путін і Сі підписали велику угоду щодо будівництва нового газогону
Путін і Сі підписали велику угоду щодо будівництва нового газогону

Сі та Путін
Джерело:  Bloomberg

2 вересня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путіна та глава Китаю Сі Цзіньпін підписали велику угоду про будівництво нового газогону “Сила Сибіру 2”.

Головні тези:

  • Угода передбачає постачання до 50 мільярдів кубічних метрів газу щорічно до Китаю протягом наступних 30 років.
  • Китай і Росія уже підписали понад 20 угод про співпрацю, зокрема у галузі енергетики.

Нова угода Росії та Китаю — перші подробиці

Російський монополіст “Газпром” підтвердив, що вже підписано юридично обов'язкову угоду про будівництво газогону “Сила Сибіру 2” до Китаю через Монголію.

Окрім того, будуть розширені постачання газу іншими маршрутами, що Кремль розцінює як велику політичну перемогу.

Як стверджує генеральний директор “Газпрому” Олексій Міллер, вони можуть постачати до 50 мільярдів кубічних метрів на рік через “Силу Сибіру 2” протягом 30 років.

Він також додав, що ціна на паливо буде нижчою, ніж та, яку російський монополіст зараз стягує з клієнтів у Європі.

Пекін ще не підтвердив деталі заяви Міллера. Китайське державне інформаційне агентство “Сіньхуа”, повідомляючи про двосторонні зустрічі, не згадувало конкретно про газопровід, хоча й повідомило, що дві країни підписали понад 20 угод про співпрацю, зокрема в галузі енергетики.

Обговорення цього проєкту гальмувалося протягом багатьох років, хоча й Росія прагнула просувати його, щоб компенсувати зниження поставок до Європи.

Китай був набагато обережнішим, адже зростання попиту на газ сповільнюється, і Пекін побоюється надмірної залежності від одного постачальника.

