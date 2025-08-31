Навіщо насправді Путін полетів до Сі — пояснення експерта
Навіщо насправді Путін полетів до Сі — пояснення експерта

Путін і Сі
Керівник центру дослідження Росії, ексглава МЗС України Володимир Огризко озвучив припущення, що ключова ціль чотириденного візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю полягає у тому, щоби вимолити у Сі допомогу для продовження війни проти України. 

Головні тези:

  • Путін не зможе продовжувати війну без підтримки Китаю. 
  • Однак навіть Сі не зможе врятувати армію РФ від поразки на полі бою.

Путін спробує вмовити Сі

Як зазначив експерт, глави Кремля не буде вдома аж чотири дні.

Це вкрай ризиковано для російського диктатора, адже традиційно серпень є місяцем катастроф для країни-агресорки.

Але якщо [нічого] не станеться, то від цього кінець Росії не стане дальшим, бо, я думаю, що головна мета візиту туди Путіна — це власне попросити, щоб його не кидали на призволяще. Тому що саме від Китаю залежить, наскільки у Росії ще буде можливостей продовжувати цю війну, — наголосив Огризко.

Як нагадав дипломат, саме офіційний Пекін допомагав і продовжує всебічно допомагати Росії, економічно і військово.

Володимир Огризко також припустив, що саме від Сі безпосередньо залежить, яким буде майбутнє країни-агресорки — трохи довшим, чи трохи коротшим.

Я думаю, що у Путіна головна мета — вимолити у свого східного сюзерена, щоб той його ще трішечки протримав, — переконаний експерт.

