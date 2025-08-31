Навіщо насправді Путін полетів до Сі — пояснення експерта

Керівник центру дослідження Росії, ексглава МЗС України Володимир Огризко озвучив припущення, що ключова ціль чотириденного візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю полягає у тому, щоби вимолити у Сі допомогу для продовження війни проти України.
Головні тези:
- Путін не зможе продовжувати війну без підтримки Китаю.
- Однак навіть Сі не зможе врятувати армію РФ від поразки на полі бою.
Путін спробує вмовити Сі
Як зазначив експерт, глави Кремля не буде вдома аж чотири дні.
Це вкрай ризиковано для російського диктатора, адже традиційно серпень є місяцем катастроф для країни-агресорки.
Як нагадав дипломат, саме офіційний Пекін допомагав і продовжує всебічно допомагати Росії, економічно і військово.
Володимир Огризко також припустив, що саме від Сі безпосередньо залежить, яким буде майбутнє країни-агресорки — трохи довшим, чи трохи коротшим.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-