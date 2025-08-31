Атака "Нептунів" на Крим. Україна вразила 6 російських катерів

Згідно з даними телеграм-каналу Astra, 30 серпня, у межах масованого комбінованого удару по силах РФ у Криму, українські воїни уразили крилатими ракетами “Нептун" об’єкт ФСБ неподалік Армянська.

Що відомо про новий успіх Сил оборони України

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, українські воїни змогли поцілити в 6 катерів на повітряних подушках, загинув щонайменше один солдат РФ.

Поки не вдалося дізнатися, які саме катери були атаковані. Проте відомо, що прикордонні загони ФСБ на півночі Криму використовують катери на повітряних подушках проєктів А-8 “Хивус” та А25ПС.

А-8 «Хивус» має довжину 7.45 м і ширину 3.30 м. Машина оснащена бензиновим двигуном потужністю 143 к.с. Максимальна швидкість — 60 км/год, запас ходу — до 400 км. Екіпаж складається з двох осіб, також є можливість перевозити на борту прикордонний наряд чисельністю до восьми осіб. Автономність катера дозволяє нести службу до трьох діб. Поширити

Окрім того, наголошується, що А25ПС має довжину 17.23 м і ширину 7.94 м.

Також вказано, що він оснащений двома дизельними двигунами потужністю по 370 к.с., максимальна швидкість — до 93 км/год, дальність ходу — до 500 км.