Атака "Нептунів" на Крим. Україна вразила 6 російських катерів

Згідно з даними телеграм-каналу Astra, 30 серпня, у межах масованого комбінованого удару по силах РФ у Криму, українські воїни уразили крилатими ракетами “Нептун" об’єкт ФСБ неподалік Армянська.
Головні тези:
- Один український дрон поцілив у казарму російських військових у районі Армянська.
- Ця нова атака була частиною комбінованого удару по силах армії РФ у Криму.
Що відомо про новий успіх Сил оборони України
Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, українські воїни змогли поцілити в 6 катерів на повітряних подушках, загинув щонайменше один солдат РФ.
Поки не вдалося дізнатися, які саме катери були атаковані. Проте відомо, що прикордонні загони ФСБ на півночі Криму використовують катери на повітряних подушках проєктів А-8 “Хивус” та А25ПС.
Окрім того, наголошується, що А25ПС має довжину 17.23 м і ширину 7.94 м.
Також вказано, що він оснащений двома дизельними двигунами потужністю по 370 к.с., максимальна швидкість — до 93 км/год, дальність ходу — до 500 км.
Що важливо розуміти, нова успішна атака була частиною комбінованого удару по Криму, у ході якого були знищені, зокрема, гелікоптери Мі-8 та ударний Мі-24 в аеропорту Сімферополя.
