Атака "Нептунов" на Крым. Украина поразила 6 российских катеров

Согласно данным телеграмм-канала Astra, 30 августа, в рамках массированного комбинированного удара по силам РФ в Крыму, украинские воины поразили крылатыми ракетами "Нептун" объект ФСБ недалеко от Армянска.

Что известно о новом успехе Сил обороны Украины

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, украинские воины смогли попасть в 6 катеров на воздушных подушках, погиб по меньшей мере один солдат РФ.

Пока не удалось узнать, какие именно катера были атакованы. Однако известно, что пограничные отряды ФСБ на севере Крыма используют катера на воздушных подушках проектов А-8 Хивус и А25ПС.

А-8 "Хивус" имеет длину 7.45 м и ширину 3.30 м. Машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. Максимальная скорость — 60 км/ч, запас хода — до 400 км. Экипаж состоит из двух человек, также есть возможность перевозить на борту пограничный наряд численностью до восьми человек. Автономность катера позволяет нести службу до трех суток. Поделиться

Кроме того, указано, что А25ПС имеет длину 17.23 м и ширину 7.94 м.

Также известно, что он оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 370 л.с., максимальная скорость — до 93 км/ч, дальность хода — до 500 км.