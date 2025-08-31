Атака "Нептунов" на Крым. Украина поразила 6 российских катеров

Согласно данным телеграмм-канала Astra, 30 августа, в рамках массированного комбинированного удара по силам РФ в Крыму, украинские воины поразили крылатыми ракетами "Нептун" объект ФСБ недалеко от Армянска.
Главные тезисы
- Один украинский дрон попал в казарму российских военных в районе Армянска.
- Эта новая атака являлась частью комбинированного удара по силам армии РФ в Крыму.
Что известно о новом успехе Сил обороны Украины
Согласно данным российских оппозиционных СМИ, украинские воины смогли попасть в 6 катеров на воздушных подушках, погиб по меньшей мере один солдат РФ.
Пока не удалось узнать, какие именно катера были атакованы. Однако известно, что пограничные отряды ФСБ на севере Крыма используют катера на воздушных подушках проектов А-8 Хивус и А25ПС.
Кроме того, указано, что А25ПС имеет длину 17.23 м и ширину 7.94 м.
Также известно, что он оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 370 л.с., максимальная скорость — до 93 км/ч, дальность хода — до 500 км.
Что важно понимать, новая успешная атака была частью комбинированного удара по Крыму, в ходе которого были уничтожены, в частности, вертолеты Ми-8 и ударный Ми-24 в аэропорту Симферополя.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-