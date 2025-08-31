Зачем на самом деле Путин полетел к Си — объяснение эксперта
Категория
Политика
Дата публикации

Зачем на самом деле Путин полетел к Си — объяснение эксперта

Путин попытается уговорить Си
Read in English
Читати українською
Источник:  NV

Руководитель центра исследования России, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко озвучил предположение, что ключевая цель четырехдневного визита российского диктатора Владимира Путина в Китай заключается в том, чтобы вымолить у Си помощь для продолжения войны против Украины.

Главные тезисы

  • Путин не сможет продолжать войну без поддержки Китая.
  • Однако даже Си не сможет спасти армию РФ от поражения на поле боя.

Путин попытается уговорить Си

Как отметил эксперт, главы Кремля не будет дома четыре дня.

Это крайне рискованно для российского диктатора, ведь традиционно август — месяц катастроф для страны-агрессорки.

Но если [ничего] не произойдет, то от этого конец России не станет дальше, потому что, я думаю, главная цель визита туда Путина — это собственно попросить, чтобы его не бросали на произвол. Потому что именно от Китая зависит, насколько долго у России будет возможность продолжать эту войну, — подчеркнул Огрызко.

Как напомнил дипломат, именно официальный Пекин помогал и продолжает всесторонне помогать России, экономически и военно.

Владимир Огрызко также предположил, что именно от Си напрямую зависит, каким будет будущее страны-агрессорки — чуть длиннее или чуть короче.

Я думаю, что у Путина главная цель — вымолить у своего восточного сюзерена, чтобы тот его еще немного продержал, — убежден эксперт.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Все большие нефтяные компании России понесли колоссальные потери
Нефтяные компании России накрыла волна паники
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Путина. РФ придумала причину срыва переговоров
Кремль продолжает распространять ложь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака "Нептунов" на Крым. Украина поразила 6 российских катеров
Что известно о новом успехе Сил обороны Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?