Зачем на самом деле Путин полетел к Си — объяснение эксперта

Руководитель центра исследования России, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко озвучил предположение, что ключевая цель четырехдневного визита российского диктатора Владимира Путина в Китай заключается в том, чтобы вымолить у Си помощь для продолжения войны против Украины.
Главные тезисы
- Путин не сможет продолжать войну без поддержки Китая.
- Однако даже Си не сможет спасти армию РФ от поражения на поле боя.
Путин попытается уговорить Си
Как отметил эксперт, главы Кремля не будет дома четыре дня.
Это крайне рискованно для российского диктатора, ведь традиционно август — месяц катастроф для страны-агрессорки.
Как напомнил дипломат, именно официальный Пекин помогал и продолжает всесторонне помогать России, экономически и военно.
Владимир Огрызко также предположил, что именно от Си напрямую зависит, каким будет будущее страны-агрессорки — чуть длиннее или чуть короче.
